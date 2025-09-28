Rugby RC Rottweil: RCR mit souveränem Heimsieg

Gegen den langjährigen Rivalen aus München kam der Zweitligist RC Rottweil zu einem deutlichen Heimerfolg.
RC Rottweil – StuSta München 35:15 (22:3). Die „Schwarz-Gelben“ hatte die Vorgabe, mit einem weiteren Erfolg die Tabellenspitze zu behaupten: Mit 5 Versuchen, 3 Erhöhungen und einem verwandelten Straftritt zeigten die RCR‘ler vor 140 Zuschauern ein überlegenes Offensiv-Spiel und siegten verdient. Erfolgreichster Punktesammler bei dieser einseitigen Begegnung war Verbinder Robert Carr, der 9 Punkte beisteuerte. 5 verschiedene Spieler konnten erfolgreich das „Ei“ im StuSta-Malfeld zum Versuch ablegen.