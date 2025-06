Die Rugby-Cracks fahren nach Berlin. Hier entscheidet sich, ob der RC Rottweil in der neuen Saison in der 1. Bundesliga spielen wird.

Schon jetzt haben die „Schwarz-Gelben“ mit ihrem Trainer Will Esau die erfolgreichste Saison seit dem Wiederaufstieg in der Saison 2014/15 gespielt und haben als ungeschlagener Meister die Rundenspiele abgeschlossen. Soll die Krönung mit dem Aufstieg in die erste Liga gelingen, wird aber noch ein Sieg gebraucht.

Der Traditionsclub Berliner Rugby Club (BRC) steht als Gegner seit dem vergangenen Wochenende fest. Der Erstligist spielte in der vergangenen Saison in der bisher zweigeteilten 1. Bundesliga (Nord/Ost) und schloss als Tabellenvierter mit acht Siegen und sechs Niederlagen die Runde ab und war somit für die Finalphase um die Meisterschaft qualifiziert. Der BRC verlor das Viertelfinalspiel gegen den SC Frankfurt 1880, den ersten und klaren Meisterschaftsfavoriten der 1. BL (Süd/West) mit 3:94.

RC Rottweil selbstbewusst

Die „Schwarz-Gelben“ gehen durchaus selbstbewusst in dieses herausfordernde Entscheidungsspiel und fühlen sich nicht als Außenseiter. Die Moral der Truppe ist gut und die sehr guten Leistungen in vergangenen Saisonspielen gegen starke Gegner sind sehr präsent in den Köpfen der RCR’ler.

Seither wurden von Trainer Will Esau und seinem Co-Trainer Gustavo Lopez die Trainingseinheiten noch einmal intensiv genutzt, um einige Spielabläufe zu optimieren. An Motivation mangelt es bei den RCR’lern nicht und sie betrachten dieses Spiel als große Herausforderung, aber jeder weiß, dass die Rottweiler auf einen offensiv wie defensiv überaus dominanten Gegner treffen, der körperlich und technisch sehr athletisch und robust, mit einem äußerst starken Sturm und sehr schnell kombinierender Drei-Viertel-Reihe auftreten wird.

Dynamik und schnell Ballwechsel entscheidend

Die RCR-Cracks setzen auf dynamische, schnelle Ballwechsel mit gut abgestimmtem Zusammenspiel zwischen Sturm und Drei-Viertel-Reihe. Das Spiel selbst in die Hand zu nehmen ist der große Auftrag, sowohl offensiv wie auch defensiv. Wenn die Rottweiler im offenen Spiel kompakt stehen, wird die Abstimmung in den Standardsituationen (Gassen und Rucks) spielentscheidend zum Tragen kommen.

Mentale Stärke einbringen

Anja Faras, Mental-Coach, rief in einem Meeting die Spieler dazu auf, die mentalen und emotionalen Fähigkeiten des Einzelnen, aber vor allem des gesamten Teams zu stärken, um das beschriebene Ziel noch besser zu erreichen und das volle Potenzial auszuschöpfen.

Daniel Kästner, 2. RCR-Vorsitzender: „Dieses Spiel soll der krönende Abschluss dieser sehr erfolgreichen Saison werden. Für unsere Jungs ist es wichtig, dass sie das Spiel von Anfang an in die Hand bekommen und es dann gestalten. Wir freuen uns alle auf das Spiel und wissen um unsere Chance. Wenn wir im System bleiben, unsere Chancen nutzen und den erfahrenen Erstliga-Spieler Paroli bieten, haben wir gute Aussichten auf den Auswärtserfolg, den sich eine größere Gruppe von uns immer sehr stark unterstützenden mitreisenden Fans und Anhängern nicht entgehen lassen will. Unser Team muss sich die guten Leistungen in Erinnerung rufen. Daran wollen sie anknüpfen.“