Rugby 2. Bundesliga: Umkämpfter Heimsieg für RC Rottweil

1 Der RC Rottweil ist weiterhin auf Erfolgskurs: In dieser Szene Durchbruch von Außen-Drei-Viertel Christian Bantle;, links Robert Carr sowie rechts Hakler José Mohn. Foto: Fritz Rudolf

Das Spiel endete vor ca. 140 Zuschauern 29:7 (3:0), wobei der RCR sich erst ab Mitte der zweiten Halbzeit entscheidend durchsetzen konnte. Mit Spielbeginn war klar, dass sich die dreißig Spieler auf dem Feld nichts zu schenken hatten. Die Tackles waren hart, jeder Ball wurde umkämpft und vor allem die Stürmer waren auf beiden Seiten stark gefordert









Link kopiert



RC Rottweil – StuSta München 29:7. Die Münchner setzten sich gleich zu Beginn in der Rottweiler Hälfte fest, konnten einen Straftritt aus zentraler Position aber nicht verwandeln. Nach diesem „Wachrüttler“ setzte sich die RCR’ler in gleicher Manier in der gegnerischen Hälfte fest – wenn auch nur kurz.