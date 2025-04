Rugby 2. Bundesliga: RC Rottweil vor nächstem Schritt

RC Rottweil – RC Unterföhring (Samstag, 15 Uhr). Für die Bayern verliefen die Spiele vor allem zu Saisonbeginn im Herbst weniger zufriedenstellend als erwartet. Inzwischen hat das Team aber seine Linie gefunden und startete mit zwei klaren Siegen gegen den SC Frankfurt 1880 und das luxemburgische Team aus Walferdange in die Rückrunde.

Gäste ein eingespieltes Team

Die RCU‘ler haben derzeit ein sehr eingespieltes und kampfstarkes Team, vor allem der Sturm aber auch die Hintermannschaft (Drei-Viertel-Reihe) spielen mit viel Körpereinsatz und auch bei Auswechslungen oder anderen Umstellungen kann das hohe Niveau sowohl taktisch wie auch spielerisch gehalten werden.

Klare Ansage

Die RCR‘ler wollen gleich mit Spielbeginn ein Ausrufezeichen setzen. Sie verlassen sich dabei auf die starke Hintermannschaft und möchten vom Leistungswillen und der Kampfkraft ihrer Stürmer profitieren. Sie sind überzeugt, dass sie mit dieser Konstellation ihr schnelles Spiel steigern können.

Klare Marschroute

Will Esau, Trainer des RC Rottweil, gibt kurz und knapp die Marschroute vor: „Mein Team ist mit sehr guten mannschaftdienlichen Leistungen in die Rückrunde gestartet und hat die letzten drei Begegnungen gegen die starken Mitfavoriten Heidelberger TV, StuSta München und den RK Heusenstamm gewonnen. Wir wollen uns trotz allem nochmals steigern!“ Um einen weiteren Schritt in Richtung Saisonziel zu machen, benötigen die RCR‘ler einen Sieg, möglichst mit Bonuspunkt (vier Versuche)!

Personell gut aufgestellt

Dabei kann Will Esau, Trainer des RC Rottweil, personell fast aus dem Vollen schöpfen und der 1.-Reihe-Stürmer Swen Engelhardt des RC Rottweil meint: „Mit Unterföhring treffen wir auf einen uns seit Jahren bekannten Gegner und aufgrund der bisherigen Spielergebnisse in der Vergangenheit ist die sportliche Rivalität groß. Wir werden die Bayern nicht unterschätzen und werden mit einer guten Leistung den Platz an die Tabellenspitze halten.

Wir haben mit sehr geschlossenen Mannschaftsleistungen die bisherigen Spiele gewonnen und sowohl athletisch und psychisch wie auch in der Abstimmung nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.“

RCR-Oldies vor Debüt

Ab 12.30 Uhr gibt das „Schwarz-Gelbe“-Oldie-Team des RC Rottweil sein Debüt. Gegner ist eine Mannschaft mit Spielern aus verschiedenen baden-württembergischen Vereinen. Die RCR’ler trainieren seit über einem Jahr regelmäßig zusammen und manche der „alten Hasen“ können es kaum erwarten, sich dieser Herausforderung zu stellen. Die Zuschauer können sich auf eine interessante Partie freuen.