RC Rottweil – Heidelberger TV 39:7 (13:0). Bei einem Sieg in den noch ausstehenden Begegnungen hat das Team die Meisterschaft sicher und kann an den Qualifikationsspielen zur 1. Bundesliga teilnehmen.

Selbstbewusster Start

Aus den zahlreichen Begegnungen in der Vergangenheit, in denen sich die RCR‘ler in der 2. Bundesliga mit den Kurpfälzern duelliert haben, war klar, dass die Gäste keinesfalls zu unterschätzen waren. Beide Mannschaften starteten selbstbewusst in die Partie. Es wurde aber schnell deutlich, dass die „Schwarz-Gelben“ von Anfang dominierten und den Gästen über die gesamte Spielzeit mit ihrer konzentrierten Defensive nur wenige Möglichkeiten ließen, ihr Spiel zu entfalten. Dementsprechend gelangen die ersten Punkte bereits nach wenigen Minuten.

Schnell Führung

Mit einem von Innen-Drei-Viertel Lukas Kästner verwandelten Straftritt und einem Versuch von Außen-Drei-Viertel Leonard Holpp führte der RCR 8:0. Die Gastgeber konnten sich in vielen Spielphasen in der Folgezeit aber nicht entscheidend durchsetzen und so konnten die HTV‘ler mit ihren Standardangriffen im offenen Spiel wie auch mit den Attacken nach Gedrängen oder Gassen das Spiel lange Zeit offenhalten. Noch vor dem Seitenwechsel legte der RCR nach einem Ruck kurz vor dem HTV-Malfeld durch Zweite-Reihe-Stürmer Tobias Oswald zum 13:0-Halbzeitstand ab.

Im zweiten Durchgang war der RC Rottweil zwar die spielbestimmende Mannschaft, musste sich aber der konzentrierten und mit viel Einsatz gezeigten HTV-Defensive auseinandersetzen.

Führung deutlich ausgebaut

Innen-Drei-Viertel Lukas Kästner erhöhte nach Wiederankick nach einen schnellen Angriff mit dem Sturm zum 18:0 vollenden und auf 20:0.

Danach wurde eine Reihe vielversprechender Angriffe nicht erfolgreich abgeschlossen. Erst Mitte der zweiten Halbzeit sorgte Außen-Drei-Viertel Antoine Essomba für weitere Punkte.

Gäste verkürzen in Schlussphase

Nach seinem energischen Einsatz stand es 25:0. Nach der verwandelten Erhöhung, wiederum von Lukas Kästner, stand es 27:0 für die Gastgeber und Verbinder Teswin Jacobs schloss eine Reihe von Rucks mit seinem Versuch zur 32:0-Führung ab. Die stetigen Bemühungen der Kurpfälzer führten in der Schlussphase zum Erfolg: Mit einem energischen Angriff konnten sie zum 32:5 ablegen und danach zum 32:7 erhöhen. Schon in der Nachspielzeit stellten die RCR’ler mit dem Versuch von Antoine Essomba und der Erhöhung von Lukas Kästner das Endergebnis von 39:7 her.

Danach pfiff der gut leitende Schiedsrichter Robert Shellenberg (Stuttgart) mit seinen Assistenten Simon Wilde und Costinel Croitoru die Begegnung ab.

Trainerstimme

Will Esau (RC Rottweil): „Ein tolles Heimspiel, das wir erfolgreich beendet haben. Wir waren gut vorbereitet auf das Spiel und wir nahmen uns die Zeit, sehr eigeninitiativ zu spielen und den Gegner möglichst in seine Spielhälfte zu drängen. Defensiv haben wir nur 7 Punkte zugelassen und mussten dem Spiel nicht hinterherlaufen, was uns sehr entgegenkam. Im Angriff haben wir uns Zeit gelassen, um in unser System zu kommen und wenn wir im „Flow“ waren, haben wir den Ballbesitz und das Territorium wirklich gut kontrolliert. Noah Volkers war der Mann des Spiels und José Mohn unser Abwehrspieler des Spiels. Wir danken den vielen Helfern bei unseren Heimspielen, den zahlreichen Zuschauern und unseren großartigen Unterstützern in dieser Saison. Wir alle hoffen, dass wir den Rest der Saison erfolgreich abschließen und unser Ziel erreichen werden.“

RC Rottweil

Kevin Herrmann, José Mohn, Swen Engelhardt, Tobias Oswald, Michael Oswald, Leonardo Faria, Noah Volkers, Fabio Carella, Ladislau Szani, Martin Storck, Christian Stanway und Octavian Guiu (alle Sturm); sowie Nani Mhletywa, Teswin Jacobs, Antoine Essomba, Lukas Kästner, Vincent Holpp, Leonard Holpp, Daniel Muntean, Philipp von Ochsenstein, Robert Carr und Christian Bantle, (alle Verbindung und Drei-Viertel).