Sport-Union Neckarsulm – RC Rottweil (Samstag, 15 Uhr). Der mögliche Gewinn des Titels würde die gute und intensive Arbeit des Teams mit ihrem Trainer Will Esau, aber besonders auch die aller Verantwortlichen im Verein um das Team unterstreichen.

Damit wären die RCR’ler für die Qualifikationsspiele zu der in der kommenden Saison neu strukturierten 1. Bundesliga qualifiziert. Gegner wäre entweder der Berliner RC oder der RC Leipzig aus der derzeitigen 1. Bundesliga Nord/Ost. In der kommenden Saison wird nach den beschlossenen Ligareformen die 1. Bundesliga bundesweit mit 10 Teams um die Meisterschaft spielen.

Gute Leistungen sorgen für Selbstvertrauen

Nach der guten Leistung im Spitzenspiel gegen den Traditionsverein Heidelberger TV wurde beim RC Rottweil in dieser Trainingswoche bewusst Wert auf die Abstellung kleiner Fehler gelegt, so dass am Samstag die Details den Ausschlag gegen hochmotivierte Gastgeber zu Gunsten der „Schwarz-Gelben“ geben sollen. Die Unterländer konnten sich in der Liga nicht so behaupteten, wie sie sich es zu Saisonbeginn im Herbst vorgenommen hatten.

Die RCR-Cracks setzen auf dynamische, schnelle Ballwechsel und gut abgestimmtem Zusammenspiel. Mit ihrem routinierten Sturm haben sie schon manchem Gegner die Grenzen aufgezeigt. Der Auftrag kann nur heißen, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Wenn die Rottweiler im offenen Spiel kompakt stehen, wird das zu erwartende Übergewicht bei Standardsituationen zum Tragen kommen.

Für Punkte sind die Rucks oder eben schnelles und sicheres Passspiel über die Außen-Drei-Viertel immer eine Waffe. RCR-Trainer Will Esau kann im zweitletzten Rundenspiel Personell wohl „aus dem Vollen schöpfen“.

Personell ist der RC Rottweil gut aufgestellt

Eine gute Grundlage, weiterhin ohne Niederlage dann in einer Woche in das letzte Spiel beim RC Walverdange in Luxemburg zu fahren. Von den für den RC Rottweil ursprünglich drei noch auf dem Spielplan stehenden Begegnungen wurden zwei gestrichen: am vergangenen Wochenende hat der Traditionsverein 1880 Frankfurt sein Team vom Rundenbetrieb zurückgezogen, ebenso wie wenige Spieltage zuvor der MRFC München.

Begründet wurden die Rückzieher jeweils mit personellen Problem. Die Ergebnisse der bereits absolvierten Begegnungen werden in so einem Fall annulliert.