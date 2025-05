SU Neckarsulm – RC Rottweil 34:50 (10:24). Somit haben die „Schwarz-Gelben“ das Qualifikations-Aufstiegsspiel für die neu strukturierte 1. Rugby-Bundes-Liga erreicht.

Daher können die RCR’ler am Samstag, 31. Mai, entspannt zum Rundenabschlussbegegnung nach Walferdange/Luxemburg fahren.

Das Spiel in Neckarsulm entwickelte sich zum erwartet harten Match. Die Unterländer starteten mit einem verwandelten Straftritt. Deren Vorteile hielten an und so gingen die Gastgeber nach einem energisch vorgetragenen Angriff samt erfolgreicher Erhöhung mit 10:0 in Führung.

RC Rottweil findet schwer ins Spiel

Die „Schwarz-Gelben“ fanden schwer ins Spiel. Erst nach über einer Viertelstunde war es Außen-Drei-Viertel Leonard Holpp, der nach mehreren RCR-Rucks vor dem Malfeld zum Versuch einlaufen konnte. Innen-Drei-Viertel Lukas Kästner gelang der 10:7-Anschluss. Kurz danach konnte 3.-Reihe-Stürmer Noah Volkers einen Überkick erlaufen und 12:10-Führung der Gäste ablegen, die Lukas Kästner auf 14:10 erhöhte. Im weiteren Verlauf, den der RCR bestimmte, setzte die Sport-Union immer wieder giftige Nadelstiche. Kurz vor der Halbzeit konnte der RCR mit kraftvollen und energischen Angriffen durch Außen-Drei-Viertel Christian Bantle und Kapitän und 3.-Reihe-Stürmer Fabio Carella mit zwei Versuchen im SUN-Malfeld zur 24:10-Führung ablegen.

Führung ausgebaut

Nach dem Seitenwechsel legte wiederum Fabio Carella das „Ei“ erfolgreich ab und Lukas Kästner erhöhte für den RCR zum 31:10-Zwischenstand. Doch Mitte des zweiten Durchgangs wurde der Druck der Neckarsulmer größer und sie zwangen so die „Schwarz-Gelben“ im offenen Spiel immer häufiger zu Fehlern. Die fälligen Penaltys kickte die Sport-Union in dieser Phase weit über die Vorteilslinie.

Gastgeber verkürzt

Belohnt wurden deren intensive Mühen durch gut organisierte Offensive zum 29:31-Zwischenstand. Der RC Rottweil fand in der Schlussphase wieder zu seinem Spiel und baute mit variantenreich gespielten Versuchen durch Fabio Carella (3. Versuch in diesem Spiel!) und Verbinder Teswin Jacobs mit der Erhöhung von Lukas Kästner die Führung zum 45:29 der Gäste aus. Nach einer weiteren Unachtsamkeit mussten sie aber auch noch einen weiteren Versuch der unermüdlich kämpfenden Neckarsulmer hinnehmen, ehe Gedrängehalb Nani Mhletywa mit erfolgreichem Lauf den 50:24-Sieg der Rottweiler herstellte und der sehr gut leitende argentinische Schiedsrichter Sebastian Milgram (Frankfurt 1880) die Partie abpfiff.

Info

Die neue 1. Bundesliga wird ab der Saison (2025/2026) bundesweit mit zehn Mannschaften um die deutsche Meisterschaft spielen. Gegner im RCR-Qualifikationsspiel ist der Berliner RC, der die aktuelle Spielzeit als Tabellenvierter in der 1. BL Nord/Ost abgeschlossen hat. Dieses mit Spannung erwartete Spiel findet am 21. Juni in Berlin statt.

Trainerstimme

Will Esau (RC Rottweil): „Was für eine Leistung, diese Liga mit elf Siegen zu gewinnen! Nach frühem Rückstand fand das Team nicht gleich zu seinem Spiel. Zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir uns den Bonuspunkt gesichert. Neckarsulm war ein kämpferischer Gegner. Sie waren in der Defensive hart und haben wirksame Treffer gelandet. Als mein Team besser in die Lücken ging und Angriffs-Struktur veränderte, hatten wir Vorteile. Wir erzielten einige gute Versuche und waren den Neckarsulmern überlegen. Es gab starke Leistungen aller im Team, aber zwei stachen besonders hervor: Noah Volkers und José Mohn, die in dieser Saison eine enorme Rolle für uns gespielt haben. Die Mannschaft möchte sich bei den Vereinsmitgliedern und der Vereinsführung für die Unterstützung in dieser Saison bedanken. Noch zwei Spiele sind zu absolvieren. Wir sind Meister der 2. Bundesliga, herzlichen Glückwunsch an meine Spieler!“

RC Rottweil: Kevin Herrmann, José Mohn, Swen Engelhardt, Tobias Oswald, Martin Storck, Michael Oswald, Noah Volkers, Fabio Carella, Ladislau Szani und Christian Stanway und (alle Sturm); sowie Nani Mhletywa, Teswin Jacobs, Christian Bantle, Lukas Kästner, Vincent Holpp, Leonard Holpp, Philipp von Ochsenstein, und George Kingsbury (alle Verbindung und Drei-Viertel).