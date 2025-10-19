Rugby 2. Bundesliga: RC Rottweil feiert souveränen Sieg

Dabei zeigten die RCR-Cracks eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit elf Versuchen und acht Erhöhungen zeigte der RCR ein überlegenes Offensiv-Spiel. Erfolgreichste Punktesammler waren bei dieser einseitigen Begegnung Verbinder Robert Carr, der mit 8 Erhöhungen allein 16 Punkte beisteuerte und Innen-Drei-Viertel William Mohlaloga, der es mit 5 Versuchen auf 25 Punkte brachte.

Spielerisch klar dominiert Vor knapp über 200 Zuschauern ging das gesamte Spiel spielerisch klar an die „Schwarz-Gelben“. Die Kurpfälzer blieben zur Überraschung aller klar unter ihren häufig gezeigten Möglichkeiten und mussten sich mit viel körperlichem Aufwand der Rottweiler Offensive erwehren. Schon nach dem ersten Durchgang lagen die RCR‘ler nach Versuchen von Innen-Drei-Viertel William Mohlaloga, Schluss-Spieler Valentino Vlees, 3.-Reihe-Stürmer Noah Volkers, Innen-Drei-Viertel Vincent Holpp und 4 erfolgreichen Erhöhungen von Verbinder Robert Carr mit 28:0 in Front.

Schnell wieder im Rhythmus

Mit dem Wiederankick hatte der RCR schnell seinen spielerischen Rhythmus wieder gefunden und konnte über den starken Sturm seine Hintermannschaft ins Spiel bringen. Nach 4 weiteren Versuchen von Innen-Drei-Viertel William Mohlaloga, den beiden Versuchen von 2.-Reihe-Stürmer Michael Oswald und 3.-Reihe-Stürmer und Kapitän Fabio Carella, sowie dem 2. Versuch von Schluss-Spieler Valentino Vlees und mit den verwandelten Erhöhungen von Robert Carr stand es mit den verwandelten Erhöhungen bei Spielende 71:5. Das Spiel stand unter der sehr guten Leitung von Schiedsrichter Luc Muhirwa und seinem Team.

Die RCR-Dominanz war über die gesamte Spieldauer deutlich. Die Kurpfälzer kamen nur selten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften ins Viertelfeld der „Schwarz-Gelben“. So konnten sie schließlich auch einen Ehrenversuch erzielen.

Stimme zum Spiel

Gustavo Lopez (Co-Trainer): „Die Jungs meldeten sich nach der knappen Niederlage in Köln mit einer starken Leistung gegen den HTV zurück, bewegten den Ball gut, griffen die Räume an und schlossen gut ausgearbeitete Spielzüge ab. Der Mann des Spiels ist William Mohlaloga. Er zeigte eine starke Leistung als Ballträger und Spielgestalter, aber auch in der Verteidigung und legte fünf sehenswerte Versuche.“ RC Rottweil: Johannes Husselmann, José Mohn, Swen Engelhardt, Leonard Holpp, Michael Oswald, Noah Volkers, Leonardo Faria, Fabio Carella, Ladislau Szani, Martin Holpp und Tobias Oswald (alle Sturm); sowie Nani Mhletywa, Antoine Essomba, Robert Carr, William Mohlaloga, Vincent Holpp, Tyler van Vollenhoven, Valentino Vlees, Lukas Kästner und Sebastian Wilde (alle Verbindung und Drei-Viertel).