Rugby 2. Bundesliga: RC Rottweil feiert souveränen Sieg

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung kam der RC Rottweil zu einem deutlichen Heimsieg gegen den Heidelberger TV.
Dabei zeigten die RCR-Cracks eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit elf Versuchen und acht Erhöhungen zeigte der RCR ein überlegenes Offensiv-Spiel. Erfolgreichste Punktesammler waren bei dieser einseitigen Begegnung Verbinder Robert Carr, der mit 8 Erhöhungen allein 16 Punkte beisteuerte und Innen-Drei-Viertel William Mohlaloga, der es mit 5 Versuchen auf 25 Punkte brachte.