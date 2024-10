Rugby 2. Bundesliga: RC Rottweil bleibt ungeschlagen

1 Gedrängehalb Philpp von Ochstenstein vom RC Rottweil sucht die Lücke. Im Hintergrund Teswin Jacobs und Christian Bantle Foto: Fritz Rudolf

Obwohl es nicht völlig rund lief, konnten sich die Rugby-Cracks des RC Rottweil mit 33:15 gegen die Sport-Union Neckarsulm durchsetzen. Will Esau (RCR-Trainer): „Die Mannschaft hatte eine harte Vorbereitungswoche, in der sie etwas anders trainieren musste als sonst. Die Botschaft lautete: den Ball zu behaupten, den Ballbesitz zu nutzen und Territorium zu gewinnen, gemeinsam zu verteidigen und auf unsere Chancen zu warten.“









Link kopiert



RC Rottweil – Sport-Union Neckarsulm Mit 33:15 (7:7). Die SU‘ler zeigten sich vor allem in der Anfangsphase als zielstrebigeres Team. Nach wenigen Minuten lagen sie nach einem Versuch und Erhöhung mit 7:0 in Führung Die „Schwarz-Gelben“ aus Rottweil waren in der ersten Viertelstunde in der Defensive stark gefordert. Danach hatten sie sich besser auf den Gegner eingestellt und setzten sich Mitte der ersten Halbzeit immer wieder aussichtsreich im Halbfeld der SUN fest, verloren aber auch immer wieder da „Ei“ durch individuelle Handling-Fehler im Passspiel, aber auch schlecht platzierte Kicks.