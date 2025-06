Walferdange SR – RC Rottweil 14:64 (7:26). Nach gutem Start siegten die „Schwarz-Gelben“ klar mit 64:14 (26:7) und untermauerten somit noch einmal den gewonnenen Meistertitel mit 12 Siegen in 12 Spielen.

Mit eigenem Ankick eröffneten die Gäste das Spiel und zeigten gleich, wie sie das Match gestalten wollten: Bereits in der fünften Minute nutzen sie das Ruck im Viertelfeld des WSR. Verbinder Teswin Jacobs tankte sich durch und legte den ersten Versuch der Partie. Innen-Drei-Viertel Lukas Kästner verwandelte die fällige Erhöhung sicher zum 0:7.

Bereits in der Anfangsphase des Matches tasteten sich beide Teams ab und suchten mit viel Körpereinsatz die Oberhand zu gewinnen. So gelang den Gastgebern nach einem Versuch und erfolgreicher Erhöhung der Ausgleich. Doch kurz danach waren die RCR’ler wieder das spielbestimmende Team.

RC Rottweil drängt Gastgeber zurück

Im Sturm gelang es den Rottweilern, die Gastgeber mehr und mehr in die eigene Hälfte zu drücken und so aussichtsreiche Chancen vor allem für die schnelle Drei-Viertel-Reihe zu kreieren, die auch konsequent genutzt wurden. Zunächst war es aber Kapitän und 3.-Reihe-Stürmer Fabio Carella, der das „Ei“ ablegen konnte.

Klare Führung schon zur Pause

Danach düpierte Teswin Jacobs die einheimische Defensive und schließlich sprintete Gedrängehalb Philipp von Ochsenstein ins Malfeld der Walferdanger. Lukas Kästner konnte zwei der Erhöhungen verwandeln und so wurden beim Stand von 26:7 für die Gäste die Seiten gewechselt.

In Durchgang zwei zeigte sich die ganze Routine der „Schwarz-Gelben“ und die in dieser Phase auf das Feld geschickten frische Kräfte fügten sich nahtlos in das vorgegebene System ein. Los ging es wenige Minuten nach Wiederanpfiff: Innen-Drei-Viertel Vincent Holpp legte das Ding unter den Stangen ab und die Erhöhung von Lukas Kästner war reine Formsache – 7:33. Zwar brachte ein gut gespielter Angriff die Gastgeber auf 14:33 heran.

Doch danach drehten die RCR’ler wieder auf und nun schienen alle Dämme der WSC-Defensive zu brechen. Zunächst war es Außen-Drei-Viertel Audrez Dassis, der erfolgreich ablegen konnte, danach krönte Teswin Jacobs seine tolle Leistung mit seinem dritten Versuch.

Lukas Kästner setzt den Schlusspunkt zum 64:14

Danach konnte sich 1.-Reihe-Stürmer Johannes Husselmann erfolgreich durchsetzen, ehe Philipp von Ochsenstein zum zweiten Mal im Malfeld ablegen konnte. Den Schlusspunkt setzte Lukas Kästner mit seiner Ablage zum zehnten RCR-Versuch. Er konnte nach den erfolgreichen Versuchen seiner Mitspieler in der zweiten Halbzeit vier weitere Erhöhungen verwandeln und führt mit deutlichem Vorsprung die Liste der Spieler an, die die meisten Punkte in der Liga erzielen konnten.

Danach pfiff der sehr gut leitende luxemburgische Schiedsrichter Cydrique Bourbon mit seinen französischen Assistenten Maxime Laisne und Stephane Bertoncini das äußerst faire Spiel ab, das in einer guten Atmosphäre in Walferdange absolviert wurde.

Trainerstimme

Will Esau (RC Rottweil): „Was für eine tolle Leistung, die Saison so zu beenden. Perfekte 12 Siege. Ein wahres Zeugnis dafür, wie das Team alle Erwartungen erfüllt und alles gemeistert hat. So eine Rugby-Saison ist eine echte Herausforderung. Walferdange hatte gestern ein junges Team, das vielversprechend für die Zukunft ist.Bei uns waren es vor allem Teswin Jacobs, Phillipp von Ochsenstein, Kapitän Fabio Carella, Vincent Holpp, Audrez Dassis, Johannes Husselmann und Lukas Kästner, die die Anzeigetafel in Gang hielten. Unser Mann des Spiels war Johannes Husselmann, der mit Feuer spielte und für viele Störungen in der Defensive sorgte, aber auch im Angriff hart mit dem Ball arbeitete und einen völlig verdienten Versuch erzielte.“