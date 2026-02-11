Rufauto in Haiterbach: So stellt sich die Stadt den Betrieb durch Ehrenamtliche vor

Das geplante Rufauto der Stadt Haiterbach stößt auf Interesse – sowohl bei einer Umfrage als auch bei der Informationsveranstaltung. Der Rahmen ist gesteckt, aber nichts fixiert.
Knapp 30, überwiegend ältere Bürger kamen zur Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung Haiterbach zum Projekt Rufauto in den Sitzungssaal im Rathaus. Ziel war es, das Projekt vorzustellen, auf Fragen oder Anregungen einzugehen, aber auch um engagierte Mithelfer zu werben, die sich später als Fahrer oder Disponenten einbringen wollen.