Ruf nach Konsequenzen: Was an Silvester in Rheinfelden passiert ist, soll sich nicht wiederholen

Nachdem es in der Neujahrsnacht auf dem Oberrheinplatz zu Vorfällen gekommen war, ruft OB Klaus Eberhardt nach Konsequenzen.
Wie auch schon in den vergangenen Jahren wurde die Silvesternacht im Nachgang gemeinsam vom Amt für öffentliche Ordnung und dem Rheinfelder Polizeirevier „analysiert“. Aus Sicht des Polizeireviers verlief der Silvesterabend – auch wenn zahlreiche Polizeieinsätze erforderlich waren – überwiegend friedlich und ohne gravierende Störungen. Unterstützung hatte das Revier durch Kollegen der Bundespolizei.