Rüstungsindustrie will gesetzliche Förderung ihrer Investitionen: Was Kretschmann und Neske dazu sagen

58 närrische Tage Viele Narren läuten am Dreikönigstag die Fastnacht ein

Viele Narren im Südwesten starten am Dreikönigstag wieder in die «fünfte Jahreszeit»: Am 6. Januar steht traditionell bei vielen Zünften das Abstauben der Masken und des Narrengewandes an.