Rüstungsindustrie: Rheinmetall und Leonardo gründen Panzerfirma

1 In Italien will Rheinmetall bald zusammen mit dem Rüstungskonzern Leonardo andere Panzer herstellen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Die Bundeswehr hat seit Jahrzehnten «Leopard»-Kampfpanzer im Bestand, die von Rheinmetall und KMW hergestellt wurden. Nun geht Rheinmetall in Italien neue Wege und setzt dabei auf den «Panther».









Rom - In der europäischen Rüstungsindustrie entsteht ein neues Schwergewicht zum Bau von Kampfpanzern. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und die italienische Waffenschmiede Leonardo gaben in Rom die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens bekannt, bei dem beide Partner jeweils 50 Prozent der Anteile halten. Mit der formellen Genehmigung durch die Behörden rechnen sie bis Anfang 2025. Als erster Großauftrag ist eine Bestellung der italienischen Armee mit einem Gesamtwert von mehr als 20 Milliarden Euro in Sicht.