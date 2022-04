1 Schützenpanzer Marder beim Transport Foto: p.a./dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Der von der Bundesregierung geplante Ringtausch für die Lieferung von schweren Waffen entspricht bei Weitem nicht der Vorstellung der Ukraine.















Bestellwünsche der Ukraine bei wehrtechnischen Betrieben in Deutschland legen den Schluss nahe, dass der von der Bundesregierung geplante Ringtausch von Panzern mit der Slowakei weit am Bedarf vorbeigeht: Jeweils 20 Fuchs- und Marder-Schützenpanzer gehen an den EU-Partner, wofür dieser „einige T 72“ an die Ukraine liefert. Allein die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), die seit 50 Jahren für die Bundeswehr Kettenfahrzeuge repariert und ausgemusterte Modelle exportiert, liegt eine aus dem März stammende Order der Ukraine vor für fast 400 Panzer.