Moskau setzt bei einem Manöver auf land-, see- und luftgestützte Atomwaffen. Auch Nachbar Belarus ist beteiligt. Was Präsident Putin dazu sagt - und wie das Militär seine Macht demonstriert.
Moskau - Zum Abschluss eines großangelegten Manövers hat Russland ein ganzes Arsenal nuklear bestückbarer Raketen getestet. Eine interkontinentale Atomrakete des Typs Jars wurde aus Nordrussland auf ein Zielgebiet auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka abgefeuert, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.