Rüstung: Ariane Group entwickelt ballistische Raketen

Das Unternehmen ist vor allem für seine zivilen Raketen bekannt, stellt aber auch die französischen Atomraketen her. Die Militärsparte dient Europas Regierungen ein ballistisches Raketenprogramm an.
München - Der Raketenhersteller Ariane Group bringt sich als Hersteller eines europäischen ballistischen Raketenprogramms mit Reichweiten von vielen tausend Kilometern ins Gespräch. Die Entwicklungsarbeiten an dem MBT genannten Programm laufen, bis zur Serienreife würden aber noch mehrere Jahre vergehen. Das sagte der Militärspartenchef Vincent Pery, in München. Demnach sind mehrere europäische Regierungen interessiert, nach Worten des Managers gab es bereits Vorgespräche, auch mit der Bundesregierung.