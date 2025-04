Rüstiger Seelbacher ist deutscher Meister: Mit 80 Jahren topfit auf dem Tennisplatz

1901 errichtet Der Kreuzweg in Seelbach hat eine bewegte Geschichte

Die Einrichtung am Rebberg in Seelbach zeigt an insgesamt 14 Stationen den Leidensweg Jesu. 1901 errichtet, wurde der Weg während des Dritten Reichs brachial verwüstet, doch später wiederhergestellt. Die letzte Restaurierung datiert auf 2015.