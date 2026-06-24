Rümminger Spielplätze: Wasserspiele und Karussell statt Kletterturm und Wippe

Für die Spielplätze unterhalb der Lörracher Straße und an der Dorfstraße beschafft die Gemeinde Rümmingen zwei neue Spielgeräte. Zusammen kosten sie gut 45.000 Euro.
Am Kinderspielplatz unterhalb der Lörracher Straße in Rümmingen gab es einen Kletterturm, der alt und nicht mehr sicher war und deshalb abgebaut werden musste. Weil der Spielplatz jedoch intensiv genutzt wird, will die Gemeinde dort stattdessen etwas Neues aufstellen. Es gebe dort Sand und einen Wasseranschluss, deshalb sei die Idee aufgekommen, Wasserspiele anzubieten, berichtete Bürgermeisterin Joana Carreira.