Rümminger Spielplätze: Wasserspiele und Karussell statt Kletterturm und Wippe

Für die Spielplätze unterhalb der Lörracher Straße und an der Dorfstraße beschafft die Gemeinde Rümmingen zwei neue Spielgeräte. Zusammen kosten sie gut 45.000 Euro.

Am Kinderspielplatz unterhalb der Lörracher Straße in Rümmingen gab es einen Kletterturm, der alt und nicht mehr sicher war und deshalb abgebaut werden musste. Weil der Spielplatz jedoch intensiv genutzt wird, will die Gemeinde dort stattdessen etwas Neues aufstellen. Es gebe dort Sand und einen Wasseranschluss, deshalb sei die Idee aufgekommen, Wasserspiele anzubieten, berichtete Bürgermeisterin Joana Carreira.

In Rümmingen gibt es sechs Kinderspielplätze, aber Wasserspiele noch nirgends. Die Bürgermeisterin hat deshalb drei Vorschläge für den Gemeinderat ausgesucht, die, inklusive der Installationskosten durch den Werkhof, zwischen knapp 40.000 und gut 57.000 Euro lagen. „Ich finde ja das teuerste am coolsten, aber 17.000 Euro mehr muss nicht sein“, meinte Natalie Corsten. Schnell zeigte sich, dass der Gemeinderat das Wasserspiel für rund 39.600 Euro favorisierte. Dieser Betrag ist auch vom Ansatz im Haushaltsplan gedeckt. Sandkasten, Tischtennis und Bänke bleiben auf dem Spielplatz bestehen.

Wippe kommt nicht mehr gut an

Auf dem Spielplatz Dorfstraße ist eine Wippe in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Zwei ältere Zuhörerinnen sagten: „Da sind wir schon draufgesessen.“ Aber heute komme die Wippe nicht mehr so gut an, außerdem benötigen die Kinder immer einen Spielkameraden. Auch hier hatte Joana Carreira Vorschläge zur Auswahl gestellt, die von einer alternativen Wippe über ein „Federwippennest“ und ein Karussell bis zu zwei „Quirls“ reichte.

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Der Gemeinderat einigte sich schnell auf das Karussell. Es kostet mit Installation knapp 6100 Euro. Dafür sind im Haushaltsplan nur 5000 Euro vorgesehen, aber 1100 Euro seien aus dem Haushalt 2025 noch übrig und könnten übertragen werden, stellte die Bürgermeisterin fest.