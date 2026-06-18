Rümminger Ortskern: Bürger können eigene Ideen einbringen

Die Gemeinde Rümmingen lädt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung mit Info-Markt zur städtebaulichen Entwicklung ein.

Wie soll sich das Sanierungsgebiet „Ortskern – Schallbacher Straße“ in Rümmingen in den kommenden Jahren entwickeln? Was macht Rümmingen heute bereits besonders und wo sehen die Bürgerinnen und Bürger Verbesserungspotenzial? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Gemeinde Rümmingen im Rahmen der Erarbeitung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) für das geplante Sanierungsgebiet „Ortskern – Schallbacher Straße“.

Die Gemeinde setzt dabei laut eigenen Angaben bewusst auf eine frühzeitige und breite Bürgerbeteiligung. Denn die Erfahrungen, Ideen und Anregungen der Bürger sind ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung Rümmingens, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Hierzu lädt die Gemeinde zu einer erweiterten Bürgerinformationsveranstaltung mit anschließendem Info-Markt ein. Diese findet am Montag, 22. Juni, von 18 bis 21 Uhr in der Gemeindehalle Rümmingen statt.

„Rümmingen ist mehr als nur ein Durchfahrtsort. Wir möchten das Potenzial unserer Gemeinde weiter ausschöpfen und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern überlegen, wie wir unsere Gemeinde für kommende Generationen attraktiv, lebendig und nachhaltig weiterentwickeln können“, betont Bürgermeisterin Joana Carreira in der Mitteilung.

Es wird über die Ziele informiert

Im ersten Teil der Veranstaltung informiert die Gesellschaft LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) über die bisherigen Untersuchungen und die Ziele des Isek. Das Konzept bildet die Grundlage für die geplante Ausweisung des Bereichs „Ortskern – Schallbacher Straße“ als Sanierungsgebiet im Rahmen der Städtebauförderung.

Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Zukunftsfragen: Wie können öffentliche Plätze und Aufenthaltsbereiche attraktiver gestaltet werden? Welche Maßnahmen stärken das Ortsbild und die Lebensqualität? Wie kann der Ortskern an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst werden? Welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen für Wohnen, Mobilität und das soziale Miteinander? Welche Angebote und Qualitäten wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft?

Ideen, Wünsche und Anregungen diskutieren

Im Anschluss sind alle Interessierten eingeladen, sich beim Info-Markt aktiv einzubringen. In offener Atmosphäre können Ideen, Wünsche und Anregungen mit Vertretern der Gemeinde sowie der Kommunalentwicklung diskutiert werden. Gemeinsam sollen Stärken und Schwächen des Ortskerns identifiziert und Ziele für dessen zukünftige Entwicklung erarbeitet werden.

Besonders angesprochen sind auch die Eigentümer innerhalb des vorgesehenen Sanierungsgebiets. Mit einer späteren Sanierungsmaßnahme können Fördermöglichkeiten für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen verbunden sein – beispielsweise für energetische Sanierungen, Maßnahmen zur Barrierefreiheit oder die Aufwertung bestehender Gebäude, heißt es. Über diese Chancen sowie die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen wird im Rahmen der Veranstaltung umfassend informiert.

Anmeldung

Zur besseren Planung wird um Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung gebeten: bei Matthias Götzmann, Tel. 07621/424358, E-Mail: gemeinde@ruemmingen.de. Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürger der Gemeinde sowie insbesondere an Eigentümer sowie Bewohner innerhalb des geplanten Sanierungsgebiets.