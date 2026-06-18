Rümminger Ortskern: Bürger können eigene Ideen einbringen

Die Gemeinde Rümmingen lädt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung mit Info-Markt zur städtebaulichen Entwicklung ein.
Wie soll sich das Sanierungsgebiet „Ortskern – Schallbacher Straße“ in Rümmingen in den kommenden Jahren entwickeln? Was macht Rümmingen heute bereits besonders und wo sehen die Bürgerinnen und Bürger Verbesserungspotenzial? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Gemeinde Rümmingen im Rahmen der Erarbeitung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) für das geplante Sanierungsgebiet „Ortskern – Schallbacher Straße“.