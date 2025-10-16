Rührender Einsatz bei Lörrach: Polizei rettet verirrtes Kalb aus dem Dickicht

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatten Polizeibeamte des Reviers Lörrach am vergangenen Dienstag: Ein kleines Kälbchen hatte sich offenbar verirrt und steckte im Dickicht fest.
Verzweifelt brüllt ein kleines Schottisches Hochlandkalb nach seiner Mutter. Das ist auf dem Video zu sehen, das die Polizei Freiburg auf ihrer gleichnamigen Facebook-Seite am Donnerstag veröffentlicht hat. Offenbar konnte es die Weide nahe der Hellmut-Waßmer-Jugendherberge bei Lörrach verlassen und verirrte sich dabei im nahegelegenen Dickicht, aus dem es sich nicht mehr befreien konnte.