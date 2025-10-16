Rührender Einsatz bei Lörrach: Polizei rettet verirrtes Kalb aus dem Dickicht

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatten Polizeibeamte des Reviers Lörrach am vergangenen Dienstag: Ein kleines Kälbchen hatte sich offenbar verirrt und steckte im Dickicht fest.

Verzweifelt brüllt ein kleines Schottisches Hochlandkalb nach seiner Mutter. Das ist auf dem Video zu sehen, das die Polizei Freiburg auf ihrer gleichnamigen Facebook-Seite am Donnerstag veröffentlicht hat. Offenbar konnte es die Weide nahe der Hellmut-Waßmer-Jugendherberge bei Lörrach verlassen und verirrte sich dabei im nahegelegenen Dickicht, aus dem es sich nicht mehr befreien konnte.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion mitteilte, wurden gegen 14.30 Uhr aufmerksame Spaziergänger auf das laute, anhaltende Blöken des jungen Tiers aufmerksam und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte seien zum Glück schnell vor Ort gewesen. Das Video zeigt, wie das kleine Kalb von einer Beamtin aus dem Dickicht befreit wird.

Anschließend ist zu sehen, wie das sichtlich erschöpfte Jungtier nach der Rettung mit seiner Mutter vereint wird. Die Szene wirkt fast rührend: Ein tiefes "Muh" der Mutter, begleitet von einer zustimmend wirkenden Kopfbewegung in Richtung der Beamten – ob Dank oder Zufall, bleibt offen.

Das kleine Kalb ist erschöpft, aber endlich wieder auf der Weide.

Die Polizei zeigt sich jedenfalls erfreut über den glimpflich verlaufenen Einsatz. Auf Facebook schreibt sie: "Sichtlich erschöpft, aber erleichtert kehrte es zu seiner Familie zurück. Und ein Dankeschön gab es auch – zumindest interpretieren wir das so." Außerdem ergänzen sie am Ende des Posts: "Manchmal sind es die kleinen Einsätze, die uns am meisten Freude bereiten."