Rückzug von Robert Habeck: Von „Arrogant“ bis „König der Energiewende“ – Netz reagiert auf Pöbel-Abschied

Nachdem Robert Habeck angekündigt hat, sein Bundestagsmandat abzulegen, und dabei gegen politische Gegner ausgeteilt hat, meldeten sich im Internet viele Nutzer zu Wort.
Ex-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zieht sich aus der Politik zurück. Das gab der 55-Jährige gegenüber der taz bekannt: „Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde.“ Stattdessen plant Habeck eine Auszeit im Ausland. Wie er der taz sagte, wird er das kommende Jahr an verschiedenen internationalen Forschungs- und Bildungseinrichtungen verbringen. Für Habeck in den Bundestag nachrücken soll die 26-jährige Studentin Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein.