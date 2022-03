1 Die heimischen Betriebe spüren die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, so auch die Firma S. Siedle & Söhne in Furtwangen. Doch die Unternehmensleitung steht hinter den Sanktionen in der Hoffnung, dass sie zu einem baldigen Ende des Kriegs in der Ukraine beitragen. Foto: © Miha Creative – stock.adobe.com

Von einem Tag auf den anderen hat die Furtwanger Firma S. Siedle & Söhne die Zusammenarbeit mit und Lieferung nach Russland beendet. Das betrifft nicht zuletzt auch ein aktuell laufendes Millionenprojekt, das nun mitten in der Produktion gestoppt werden musste.















Furtwangen - Der Überfall von Russland auf die Ukraine hat durch die Sanktionen der EU und gerade auch die Lieferstopps massive Auswirkungen auf die Industrie in Deutschland und Europa. Dies macht sich ganz deutlich auch bis ins obere Bregtal bemerkbar.

Geschäftsbeziehungen immer weiter ausgebaut

In den vergangenen Jahren konnte S.Siedle & Söhne seine Geschäftsbeziehungen nach Russland immer weiter ausbauen und etablieren. Der Verkauf von Siedle-Kommunikationstechnik nach Russland nahm stetig zu. Aktuell bezifferte der Pressesprecher des Unternehmens den Jahresumsatz in diesem Geschäftsbereich auf rund eine Million Euro. Und dann kam der Angriff von Russland gegen die Ukraine, der alles änderte. Im firmeninternen Blog informierte die Geschäftsleitung ihre Mitarbeiter: "Der Krieg gegen die Ukraine ist ein fundamentaler Vertrauensbruch und führt zu einer humanitären Katastrophe. Als Reaktion hat die Europäische Union Sanktionen beschlossen. Siedle nimmt daran teil: "Wir setzen die Geschäftsbeziehungen nach Russland ab sofort und bis auf Weiteres aus."

Auch Service und Kundendienst für Siedle-Geräte betroffen

Und das bedeutet nicht nur einen Lieferstopp, auch der Service und Kundendienst für Siedle-Geräte in Russland wird von Deutschland aus abgebrochen, denn durch den Angriff würden "grundlegende Werte, denen sich das Unternehmen verpflichtet fühlt, verletzt". In der Stellungnahme macht diese auch die Leiterin des Unternehmens, Gabriele Siedle, deutlich und sicherte unter anderem der Stadt Furtwangen bei ihren Hilfsaktionen die volle Unterstützung zu.

Dieser Schritt ist der Firma Siedle sicher nicht leicht gefallen, denn plötzlich fallen wichtige Einnahmen weg, hohe Kosten für Material und Fertigung sind aber schon entstanden. Ein gutes Beispiel ist ein Großprojekt in Moskau, das Siedle gemeinsam mit seinem Vertriebspartner Jung in Vilnius mitten in der Realisierung gestoppt hat. Hier entsteht mitten in Moskau in der Nähe des Roten Platzes ein Luxus-Wohnkomplex. Für den ganzen Komplex sollte Siedle die Gebäude-Kommunikation herstellen und liefern. Dazu gehörten unter anderem mehr als 200 Türsprechanlagen an Eingängen, und dies in individueller Gestaltung. Dazu kamen die entsprechenden Innensprechstellen, ebenfalls wieder ganz individuell gestaltet mit Oberflächen bis zu Holz und Leder. Und das ganze wird mit moderner Netzwerk-Technik verbunden. Unter anderem haben auch die Pförtner Zugriff auf die verschiedenen Sprechstellen.

Für Wohnkomplex waren Schilder für Außensprechanlagen in Produktion

Mit einem Auftragsvolumen von mehr als 900 000 Euro ist dies mit Abstand das größte Einzelprojekt von Siedle in Russland. Und dieses Projekt musste dann ebenfalls wie alle anderen Produktionen für Russland von einem auf den anderen Tag gestoppt werden. Unter anderem waren für diesen Wohnkomplex gerade die Schilder für die Außensprechanlagen in Produktion. Das macht deutlich, dass Siedle schon viel Arbeitskraft und Materialkosten investiert hat. Daher hofft das Unternehmen auf eine baldige Beruhigung der Situation, wie in dieser Mitteilung an die Mitarbeiter formuliert wird: "Das Unternehmen hofft, dass Russland seine Kriegshandlungen so schnell wie möglich einstellt, um weiteres menschliches Leid zu verhindern. Ein solches Vorgehen würde die dramatische Gesamtsituation entschärfen und dazu beitragen, unsere Entscheidung neu zu bewerten."

Hilfe für fliehende Menschen aus der Ukraine

"Unser Unternehmen hat eindeutig Stellung bezogen: Siedle stoppt sämtliche Geschäftsbeziehungen mit Russland und unterstützt die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Europäischen Union. Das tun wir aus voller Überzeugung", äußert sich Gabriele Siedle zum Krieg. "Diese Überzeugung beruht auf grundlegenden Werten, die mir persönlich ein großes Anliegen sind. Demokratie, Freiheit und Frieden werden in unserer Gesellschaft oft als selbstverständlich angesehen. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine führt uns drastisch vor Augen, wie zerbrechlich diese Werte sind. Nur wenn wir alle – jeder und jede einzelne von uns – täglich aufs Neue für sie eintreten, werden diese Werte in unserer Gesellschaft bestehen können." Es gelte, den fliehenden Menschen aus der Ukraine schnell zu helfen. Ihre Zahl steige mit jedem Tag. Gleichzeitig nehme sie wahr, dass die humanitäre Hilfsbereitschaft sehr groß ist.

Austausch mit Bürgermeister Josef Herdner

"Ich habe mich mit dem Bürgermeister von Furtwangen, Josef Herdner, ausgetauscht und ihm signalisiert, dass die Horst-Siedle-Stiftung unterstützen wird, wenn Geflüchtete in der Stadt eine Unterkunft benötigen. Dabei geht es um Kosten für Wohnraum, der Menschen aus der Ukraine bereitgestellt werden kann", stellt Gabriele Siedle fest. "Es ist meine große Hoffnung, dass wir diese humanitäre Kraftanstrengung gemeinsam meistern – und vor allem, dass der Krieg so bald wie möglich endet. Denn nur wenn die Waffen schweigen und die Menschen miteinander sprechen, haben Demokratie und Freiheit wieder eine Chance."