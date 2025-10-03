Rückzieher in Starzach: Gemeinderat streicht Schul-Bau – Fördergelder weg

Trotz vier Millionen Euro Landesförderung stoppt der Gemeinderat Starzach die Schul-Erweiterung in Bierlingen. Monika Obstfelder (BVS) legt daraufhin ihr Mandat nieder.
Nach über zehn Jahren Planung hat der Gemeinderat Starzach in seiner Sitzung am Dienstagabend das Projekt zur Erweiterung der Grundschule Bierlingen überraschend gestoppt. Die Entscheidung fiel denkbar knapp – bei sechs Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Antrag auf Umsetzung abgelehnt. Bürgermeister Thomas Noé erklärte daraufhin: „Für die Verwaltung ist das Thema damit beendet.“