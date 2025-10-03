Rückzieher in Starzach: Gemeinderat streicht Schul-Bau – Fördergelder weg

Trotz vier Millionen Euro Landesförderung stoppt der Gemeinderat Starzach die Schul-Erweiterung in Bierlingen. Monika Obstfelder (BVS) legt daraufhin ihr Mandat nieder.

Nach über zehn Jahren Planung hat der Gemeinderat Starzach in seiner Sitzung am Dienstagabend das Projekt zur Erweiterung der Grundschule Bierlingen überraschend gestoppt. Die Entscheidung fiel denkbar knapp – bei sechs Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Antrag auf Umsetzung abgelehnt. Bürgermeister Thomas Noé erklärte daraufhin: „Für die Verwaltung ist das Thema damit beendet.“

Geplant war eine Erweiterung der Grundschule um eine Mensa, eine Schulsporthalle und Räume für die Ganztagsbetreuung. Noch im Februar hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Projekt umzusetzen, sobald die Förderzusage des Landes vorliege. Diese lag nun vor: Vier Millionen Euro hätte die Gemeinde aus dem Fördertopf für den Ausbau der Ganztagsbetreuung erhalten.

„Das macht mir richtig Bauchweh“ – Finanzierung als Knackpunkt Ausschlaggebend für das Umdenken im Gremium war offenbar die angespannte Haushaltslage. Der Kämmerer hatte in früheren Sitzungen wiederholt betont, dass die laufenden Ausgaben der Gemeinde zu hoch seien. Die Erweiterung hätte mit rund 14 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Nach Abzug der Fördermittel und voraussichtlich 1,2 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock, hätte der Eigenanteil der Gemeinde etwa 8,8 Millionen Euro betragen – alles kreditfinanziert.

Unsere Empfehlung für Sie Grundschule in Bierlingen Wird die Schulerweiterung zehn Prozent teurer? Über der geplanten Erweiterung der Grundschule in Bierlingen stehen nach wie vor viele Fragezeichen.

Honegg: „Ich habe richtig Bauchweh“

Einige Räte äußerten große Bedenken. Monika Honegg (Grüne) sagte: „Ich habe richtig Bauchweh, da zuzustimmen.“ Dieter Wagner (Kurswechsel) verglich die Situation mit einem gefährlichen Manöver: „Für mich sieht es so aus, als würde ich gerade aufgefordert, bei tiefrot mit dem Gemeindebus über die Kreuzung zu fahren.“ Bürgermeister Noé hielt dagegen: „Was viel schlimmer ist: dass man gewartet hat, bis die Ampel auf Rot schaltet. Ich wäre früher drüber gefahren.“

Stimmengleichheit entscheidet Für das Projekt stimmten Manuel Faiß (fraktionslos), Andreas Lohmiller, Annerose Hartmann, Monika Obstfelder (alle BVS), Burkhard von Ow-Wachendorf (FWV) sowie Bürgermeister Noé. Dagegen votierten die fünf Mitglieder der Fraktion Kurswechsel sowie Frank Geiges (FWV). Susanne Ast-van de Loo (FWV) und Monika Honegg (Grüne) enthielten sich. Damit war der Antrag abgelehnt.

Noé fragt sicherheitshalber noch einmal nach

Noé fragte nach dem Auszählen der Stimmen nochmals in die Runde, ob sich alle der Konsequenz bewusst seien: „Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Bevor ich diesen Tagesordnungspunkt schließe, sind Sie sich darüber bewusst?“ Er zählte auch noch einmal nach. Es blieb beim Ergebnis.

Offene Fragen zur Ganztagsbetreuung Offen blieb in der Sitzung, wie die Gemeinde ab August 2026 den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung sicherstellen will. Auch über den künftigen Umgang mit der Interims-Mensa – einem Containerbau, der jährlich rund 50.000 Euro kostet – wurde nur am Rande gesprochen. Noé kündigte an, die Mietverträge zu kündigen: „Die Container-Mensa ist teuer und unzureichend. Das kann keine Dauerlösung sein.“

Die Frage, wo künftig Mittagessen und Betreuung stattfinden sollen, wurde vertagt. Bürgermeister Noé betonte: „Der Gemeinderat hat die Schul-Erweiterung abgelehnt – jetzt müssen wir sehen, wie wir mit den Folgen umgehen.“

Eine weitere Folge: Monika Obstfelder (BVS) trat im Anschluss nach fast 30 Jahren Gemeinderat (mit einer Unterbrechung) zurück. „Die Schule war immer eine Herzensangelenheit für mich. Das bricht mir das Herz“, sagt die 72-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.