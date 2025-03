Rücktrittsforderungen gegen Saskia Esken: Kritik kommt von Männern, die selbst an ihren Stühlen kleben

Entsetzt habe ich den Artikel, in dem Gerhard Gaiser und nachfolgend auch weitere Mitglieder der SPD über Rücktrittsforderungen in Bezug auf Saskia Esken sprechen, gelesen. Lange habe ich mit mir gerungen, ob ich diesen Leserbrief verfasse. Im Grunde geht es mir darum, diese Debatte nicht über die Zeitung zu führen. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, eine zweite Sichtweise öffentlich zu machen, nachdem ein weiterer Artikel mit weiteren Rücktrittsforderungen erschienen ist.

Während wir auf Bundesebene nun, zumindest bis zum Bundesparteitag und insbesondere während der Sondierungs- und Koalitionsgespräche, Stabilität in den Führungsebenen benötigen, sollten wir auf kommunalpolitischer Ebene sehr wohl die Frage stellen: Ist die Partei auch in den handelnden Personen noch eine Vertretung aller gesellschaftlichen Gruppen im Kreis?

Dass Saskia Esken uns in den aktuellen Gesprächen stark und überzeugend vertritt, zeigen auch die jüngsten Ergebnisse. Seit ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz fordert Saskia Esken ein 500-Milliarden-Investitionspaket für unsere Infrastruktur. Und nun, nach der Wahl, hat sich die CDU endlich von ihr überzeugen lassen, dass dies möglich ist.

Kritiker sabotieren Verjüngungsprozess im Kreis

Nun sieht es im Wahlkreis so aus, dass Parteigenossen einer Person die Schuld an einem schlechten Wahlergebnis geben wollen. Meiner Ansicht nach eher aus persönlicher Willkür als aus gerechtfertigter Kritik. Männer, die selbst seit Jahrzehnten – ich zitiere – „wie Pattex“ an ihren Stühlen „kleben“ und selbst den Verjüngungsprozess der Partei auf Kreisebene sabotieren, fordern Personalwechsel, anstatt ihre Erfahrungen zu teilen und neue Mitglieder zu unterstützen.

Wir müssen über vieles debattieren, offensichtlich auch, wie man innerhalb der Partei kommuniziert, wie man gemeinsam mit Niederlagen umgeht und wie wir uns in der Öffentlichkeit darstellen möchten. Ist in solchen Zeiten eine Zeigefingermentalität wirklich das richtige Mittel? Meiner Meinung nach sollten wir endlich damit beginnen, den dringend nötigen Verjüngungsprozess hier im Landkreis in Gang zu setzen, anstatt über große Personaldebatten auf Bundesebene zu diskutieren.

