Rücktritt aus Gemeinderat Horb: Warum Grünen-Urgestein Wolf Hoffmann aufhört

Am Tag des Windkraft-Bürgerentscheids in Horb hat OGL-Stadtrat Wolf Hoffmann seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt. In einem offenen Brief um 23 Uhr informierte er die Öffentlichkeit über diesen Schritt. Mit der Abstimmung habe dies jedoch nichts zu tun. Der 73-Jährige, der im Dezember 2025 seinen 74. Geburtstag feiert, verweist ausschließlich auf persönliche Gründe.