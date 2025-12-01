Rücktritt aus Gemeinderat Horb: Warum Grünen-Urgestein Wolf Hoffmann aufhört

Der 73-Jährige verabschiedet sich aus dem Horber Gemeinderat. Welche Überlegungen ihn zu diesem Schritt geführt haben, erklärt er in einem offenen Brief.

Am Tag des Windkraft-Bürgerentscheids in Horb hat OGL-Stadtrat Wolf Hoffmann seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt. In einem offenen Brief um 23 Uhr informierte er die Öffentlichkeit über diesen Schritt. Mit der Abstimmung habe dies jedoch nichts zu tun. Der 73-Jährige, der im Dezember 2025 seinen 74. Geburtstag feiert, verweist ausschließlich auf persönliche Gründe.

In seiner Mitteilung blickt Hoffmann auf 45 Jahre politischen Engagements zurück. Er habe sich „in Horb für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Demokratie eingesetzt“. 1980 und 2016 war er Landtagskandidat der Grünen gewesen, zudem 18 Jahre Mitglied im Freudenstädter Kreistag und mehr als sechs Jahre Gemeinderat in Horb für die Offene Grüne Liste (OGL).

„Verantwortung in jüngere Hände abgeben“

Nun sei es „an der Zeit, Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben“. Oberbürgermeister Peter Keßler habe er deshalb informiert, dass er sein Amt niederlege. Als mögliche Nachrücker nennt Hoffmann Anna-Lena Asprion, „eine Juristin in Ausbildung“, sowie Patrick Djuga, „einen erfahrenen Betriebswirt und Windkraftprojektierer“. Beiden wünscht er „viel Erfolg und Durchhaltevermögen“.

Seinen Schritt begründet er mit einem schon lange geplanten Generationenwechsel: „Mein Rücktritt hat ausschließlich persönliche Gründe, da ich von Anfang an einen Wechsel während der Legislaturperiode hin zu einer jüngeren Generation im Sinn hatte.“ Bereits in den 1980er-Jahren habe er sich gefragt: „Wo ist hier eigentlich die junge Generation?“

Unsere Empfehlung für Sie Jugendgemeinderat in Horb Hoffmann bringt Comeback des Mini-Rock-Festivals ins Spiel Eine überraschende Idee von Stadtrat Wolf Hoffmann (OGL) sorgt in der Sitzung des Jugendgemeinderats für Gesprächsstoff.

Hoffmann mahnt, demokratisches Engagement sei unverzichtbar. Aussagen wie „eine Kandidatur für den Gemeinderat tue ich mir nicht an“ bezeichnet er als „kleinen Bruder von ‚die da oben machen ja doch was sie wollen‘“. Dies grabe „an den Wurzeln der Demokratie“. Zugleich warnt er vor einfachen Antworten und rechten Kräften: Man müsse „entschieden gegen die angeblichen Biedermänner im rechten Gewand eintreten, die es nicht einmal fertigbringen, die Brandstifter aus ihren Reihen auszuschließen“.

Hoffmann: Schwierige Aufgaben für den Gemeinderat

Nach dem Bürgerentscheid zur Windkraft sieht Hoffmann den Gemeinderat besonders gefordert. Den „Großen Hau“ nicht als Standort zu nutzen, werde offenbar von einer Mehrheit gewünscht. Gleichzeitig gelte es, die Energiewende voranzubringen und kommunale Flächen verantwortungsvoll zu nutzen. Aufgabe der OGL bleibe es, dafür zu sorgen, „dass die Natur bestmöglich geschützt wird“.

Zum Abschluss richtet Hoffmann einen Appell an seine Mitstreiter: Er wünsche „Kraft für den Einsatz zum Erhalt unserer Zukunft“ und betont: Er bleibe „selbstverständlich weiter dabei“.