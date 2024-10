Der dichte Nebel am Mittwochmorgen macht die Situation gleich noch ein bisschen unübersichtlicher: Die Ampeln an der Autobahn-Auf- und Abfahrt Zimmern/Rottweil sind außer Betrieb.

Grund sind Arbeiten an der Ampelanlage, die laut Ankündigung des Landratsamts noch die ganze Woche laufen.

Rückstau bei Verkehr von der Autobahn

Die Ampelanlagen sind dazu wechselseitig ausgeschaltet. Am Mittwochmorgen ist es die Anlage an der Auffahrt Richtung Singen, die nicht in Betrieb ist. Der vorfahrtsberechtigte Verkehr auf der B462 ist dabei im Vorteil, wer von der Autobahn runter will, braucht mitunter Geduld. Es kommt zu Stoßzeiten zu längeren Rückstaus bis zur Autobahn hinauf.

Steuergeräte werden ausgetauscht

Die bisherigen Steuergeräte der sogenannten „Lichtsignalanlagen“ haben auf der B 462 an den A81-Anschlussstellen Rottweil-Ost und -West sowie an der Einmündung nach Zimmern die maximale Nutzungsdauer erreicht. Aus diesem Grund müssen sie erneuert und an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.