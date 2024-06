Rückspiel in der Relegation

1 Torjäger Fabian Kloos (hier im Hinspiel gegen Kuppenheim am Ball) blieb für die Seelbacher auf eigenem Platz ohne Treffer.Doch Daniel Weichert hielt die Aufstiegshoffnungen hoch. Foto: Künstle

Der Nervenkitzel wird groß, wenn der FSV Seelbach am kommenden Sonntag im Relegationsrückspiel bei der Reserve des SV Kuppenheim um den Aufstieg kämpft. Im Gegensatz zum Hinspiel wünscht sich Abteilungsleiter Ralph Linster noch mehr Zugriff.









Link kopiert



Relegation zur Landesliga, Rückspiel: SV Kuppenheim II - FSV Seelbach (Sonntag, 15 Uhr). Das Ergebnis aus dem Hinspiel macht die Lage für die Seelbacher im Rückspiel scheinbar etwas schwieriger. Doch beim Blick auf die Auswärtsbilanz des Teams in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison verflüchtigt sich dieser Vorteil für die Kuppenheimer gleich wieder. Denn die Seelbacher holten den größeren Anteil ihrer Punkte auf fremden Platz. Sie liegen in der Auswärtstabelle auf Platz zwei, wo es in der Heimtabelle nur für Rang acht reichte.