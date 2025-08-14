Rücksichtsname auf Wanderer: Diese Regeln müssen Mountainbiker in Baiersbronn beachten

Der sogenannte Bikerkodex setzt in Baiersbronn klare Leitlinien für ein gutes Miteinander auf Rad- und Wanderwegen. Ein Überblick über die wichtigsten Regeln.
Ob klassisch mit Muskelkraft oder elektrisch unterstützt: Das Fahrrad hat in Baiersbronn eine große Bedeutung – im Alltag wie im Tourismus. Mit der zunehmenden Nutzung steigen jedoch auch die Anforderungen an Rücksichtnahme und Miteinander im öffentlichen Raum. Der Bikerkodex soll hier Orientierung geben. Darüber berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.