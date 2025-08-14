Rücksichtsname auf Wanderer: Diese Regeln müssen Mountainbiker in Baiersbronn beachten

Der sogenannte Bikerkodex setzt in Baiersbronn klare Leitlinien für ein gutes Miteinander auf Rad- und Wanderwegen. Ein Überblick über die wichtigsten Regeln.

Ob klassisch mit Muskelkraft oder elektrisch unterstützt: Das Fahrrad hat in Baiersbronn eine große Bedeutung – im Alltag wie im Tourismus. Mit der zunehmenden Nutzung steigen jedoch auch die Anforderungen an Rücksichtnahme und Miteinander im öffentlichen Raum. Der Bikerkodex soll hier Orientierung geben. Darüber berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Die Gemeinde Baiersbronn begrüßt die positive Entwicklung des Radverkehrs ausdrücklich, wie es in der Mitteilung heißt. Gleichzeitig wolle sie auf den für alle Strecken in Baiersbronn geltenden Bikerkodex hinweisen. „Für alle Verkehrsteilnehmenden gilt: Fußgänger haben grundsätzlich Vorrang“, betont Marko Burkhardt, Leiter des Ordnungsamtes. Dieses Prinzip sei unabhängig davon, ob jemand mit dem Fahrrad, E-Bike oder Pedelec unterwegs sei.

Um ein gutes Miteinander zu fördern, hat Baiersbronn den sogenannten Bikerkodex entwickelt. Die Verhaltensregeln gelten für das gesamte Gemeindegebiet, insbesondere für den Baiersbronner Wanderhimmel und die beliebte Strecke der „Tour de Murg“. Der Kodex ist verbindlich für alle Fahrradfahrer – egal ob Gast oder Einheimischer, heißt es in der Mitteilung.

Konfliktarme Lösungen

Die jüngst durchgeführte Mobilitätsumfrage der Gemeinde hatte das Ziel, bestehende Defizite in der Infrastruktur zu erkennen. „Unsere finanziellen Mittel sind begrenzt – umso wichtiger ist es, gezielt in die Verbesserung der Radwege und Verkehrssicherheit zu investieren“, so Burkhardt. Besonders im touristisch stark frequentierten Gemeindegebiet sollen sichere und konfliktarme Lösungen geschaffen werden.

„Wenn sich alle an die Regeln halten, können wir unsere Wege gemeinsam und sicher nutzen“, erklärt Burkhardt abschließend.

Der Biker-Kodex ist online abrufbar auf der Website der Baiersbronn Touristik unter www.baiersbronn.de.

Die Regeln im Überblick

Wegepflicht

Fahre nur auf bestehenden Wegen. Querfeldein-Fahren schädigt Natur und Eigentum.

Keine Bremsspuren

Hinterlasse möglichst keine Spuren. Keine Vollbremsungen mit blockierenden Rädern.

Rücksicht

Respektiere andere Wegnutzer. Schrittgeschwindigkeit beim Passieren von Fußgängern.

Vorsicht

Fahre kontrolliert und vorausschauend. Immer bremsbereit – besonders in Kurven und bei schlechter Sicht.

Dämmerung

Nimm Rücksicht auf Tiere. Verlasse den Wald spätestens eine Stunde vor der Dämmerung.

Planung

Plane deine Tour gut. Helm, Proviant und Erste-Hilfe-Set gehören zur Grundausstattung.

Mithelfen

Melde Schäden an Wegen oder Schildern. Zum Beispiel über die Tourenguide-App.

Selbsteinschätzung

Fahre nicht über deinem Können. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit.