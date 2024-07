Rücksichtslos auf der B 27: Audifahrer gefährdet den Verkehr bei Dornstetten

1 Ein junger Audifahrer hat mutmaßlich auf der B 27 nahe Dornstetten den Verkehr grob fahrlässig gefährdet. (Symbolbild) Foto: gradt - Fotolia/Fotolia

Am Mittwochmorgen kam es in der Nähe von Dornstetten, auf der Bundesstraße 28, Einmündung Waldachtal, zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfall.









Nach bisherigen Ermittlungen und laut Angaben der Polizei fuhr ein 18-jähriger Audifahrer am Mittwoch, gegen 6 Uhr auf der B 28 von Dornstetten in Richtung Horb hinter einer LKW-Kolone her. Unweit der Einmündung zum Waldachtal setzte der junge Autofahrer unvermittelt zum Überholen an und versuchte an den fünf vor ihm fahrenden LKWs vorbeizukommen.