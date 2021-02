Rückschritt in Dauchingen Ladesäule für E-Autos abgebaut

Kein kostenloses Laden mehr

Im Zuge der Beendigung des kostenlosen Ladens am Rathaus wollte die Gemeinde die Verantwortung für den Betrieb der beiden Ladesäulen im Ort abgeben, da es nicht Aufgabe einer Gemeinde sei, Ladesäulen zu betreiben. Aus diesem Grund hatte man auch ausdrücklich davon abgesehen, im Bereich der grundsanierten Wilhelm-Feder-Straße eine Ladesäule zu installieren. Der administrative Aufwand sei zudem zu hoch, zumal sich bei der Säule in der Daimlerstraße auch immer wieder Schwierigkeiten bei der Abrechnung über den zwischenzeitlich von Shell Recharge übernommenen Dienstleister ergeben hatten. Da beide Säulen auch nicht mehr eichrechtskonform waren und somit zumindest die zahlungspflichtige Säule mit großem Aufwand hätte ertüchtigt werden müssen, bot es sich geradezu an, die Anschubtätigkeit zu beenden und den Betrieb einem professionellen Betreiber zu übertragen.

In Verhandlungen

Es wurde im Oktober während der Sitzung des Gemeinderats von der Verwaltung berichtet, dass Hauptamtsleiter Andreas Krebs in Verhandlungen mit möglichen Betreibern stehe. Ausgewählt wurde letztlich die Energiedienst AG, die ohnehin die Stromkonzession im Ort besitzt. Betont wurde seinerzeit von Bürgermeister Torben Dorn, dass beide Lade-Standorte erhalten bleiben würden.

Das trifft aktuell allerdings nicht zu, denn nach Auskunft von Energiedienst-Pressesprecher Marvin Freiter ist zunächst nicht vorgesehen, die Säule am Rathaus zu ersetzen. Das sei frühestens ab Sommer geplant, wenn sich Energiedienst wieder um Fördergelder bewerben kann. Warum an der Alten Waage nur eine einzelne Lademöglichkeit mit nur einem Stecker installiert wurde, erklärt der Sprecher mit der Verfügbarkeit: "Mit der Gemeinde hat sich Energiedienst geeinigt, in der Daimlerstraße schnellstmöglich eine neue Ladesäule zu installieren. Die Ladestation, die am schnellsten installiert werden konnte, verfügt über einen Stecker mit bis zu 22 Kilowatt."

Was dem Statement auch zu entnehmen ist: Für den Standort am Rathaus gilt das "schnellstmöglich", entgegen der Zusicherung der Bürgermeisters an den Rat, offenbar nicht. Besserung ist – vielleicht – in einigen Monaten in Sicht: "Im Sommer bewirbt sich Energiedienst um Fördergelder und stellt dann an beiden Standorten Ladesäulen mit zwei Mal 22 Kilowatt zur Verfügung", teilt Freiter weiter mit. Wie schnell die Umsetzung nach einem erfolgreichen Antrag erfolgt, ist ebenso offen wie die Frage was passiert, sollte der Förderantrag nicht positiv beschieden werden.

Unterversorgung

Für die auch in Dauchingen stark wachsende Zahl der Elektroautomobilisten stellt die aktuelle Entwicklung einen großen Rückschritt dar. Besucher, Geschäftsreisende und Mieter ohne eigenen Ladeanschluss sind besonders betroffen. Im Vergleich zu den Nachbargemeinden wird die Unterversorgung deutlich: In Niedereschach gibt es vier öffentliche Ladesäulen mit acht Anschlüssen, in Deißlingen derer drei mit sechs Anschlüssen.

Großes Unverständnis herrscht bei den Elektroautofahrern zudem darüber, dass es zur Abschaltung an der Säule keinerlei Information gibt. Für einige Tage bis zur Freischaltung der Energiedienstsäule an der Alten Waage gab es in Dauchingen überhaupt keine öffentliche Lademöglichkeit. Mehrere Fragen dazu ließ die Verwaltung unbeantwortet: "Der Übergang sowie die weitere Planung obliegen dem Energiedienst. Wir bitten darum, entsprechende Fragestellungen an diese Stelle zu richten", so die Antwort aus dem Rathaus. Auf Nachfrage ließ Hauptamtsleiter Krebs nur wissen, dass mit Energiedienst besprochen sei, dass das Unternehmen eine Information an der Säule am Rathaus anbringen solle. Das war bis Redaktionsschluss nicht geschehen.