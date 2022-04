1 Überraschungseier von Ferrero: Der italienische Süßwarenkonzern geht nach dem Salmonellen-Ausbruch in einem Werk in Belgien von einem finanziell schlechteren Frühjahr aus als sonst. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der Salmonellen-Ausbruch rund um Schokolade-Produkte des italienischen Süßwarenkonzerns Ferrero hängt nach Angaben von EU-Behörden möglicherweise mit der Verarbeitung von Buttermilch im betroffenen Werk in Belgien zusammen.

Bei eigenen Kontrollen des Fabrikbetreibers in Arlon sei das Bakterium Salmonella Typhimurium im Dezember 2021 in einem Buttermilch-Tank entdeckt worden, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit. Das Unternehmen habe Hygienemaßnahmen umgesetzt und Probenahme und Tests der Produkte und des Verarbeitungsumfelds verstärkt. Nach negativen Salmonellen-Tests habe es die Schokoladenprodukte dann in ganz Europa und weltweit vertrieben.

Rückrufaktion – Das können Verbraucher tun

Alle Kinder-Schokoladenprodukte, die in Arlon hergestellt und von dort ausgeliefert wurden, sind zurückgerufen worden. Salmonellen können zu Durchfall, Erbrechen und Fieber führen.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg können betroffene Produkte im Handel bei vielen Supermarktketten auch ohne Kassenbon zurückzugeben werden. Den Kaufpreis bekommt man erstattet.

Allerdings ist nicht jedes „Kinder“-Produkt von Ferrero indiziert. So stehen unter anderem Kinderschokolade und Kinderriegel nicht auf der Rückrufliste.

Weitere Informationen finden Sie bei auf der Internetseite Lebensmittelwarnung.de (hier können Sie die Informationen als PDF ansehen) und auf der Seite des Herstellers Ferrero.

Welche Produkte in Deutschland aktuell von der Rückrufaktion betroffen sind, sehen Sie hier:

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei (Chargennummer: EAN VB: 4008400240329) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

(3x 20g) (Chargennummer: EAN VB: 4008400240329) k inder Überraschung 3er P ack (3x 20g) Rosa Ei (EAN VB: 4008400480329) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

ack (3x 20g) (EAN VB: 4008400480329) kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g (EAN VB: 5413548280189 / 5413548283128 / 4008400621722 / 4008400280127 / 4008400621920 / 8000500269633 / 5413548015552) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g (EAN VB: 5413548280189 / 5413548283128 / 4008400621722 / 4008400280127 / 4008400621920 / 8000500269633 / 5413548015552) kinder Schoko-Bons White 200g (EAN VB: 8000500289877) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

200g (EAN VB: 8000500289877) kinder Überraschung Maxi Classic E i 100g (EAN VB: 4008400231327) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 4008400231327) kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g (EAN VB: 4008400230825) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 4008400230825) kinder Mini Eggs Ha selnuss 100g (EAN VB: 8000500196809) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 8000500196809) kinder Mini Eggs Cacao 100g (EAN VB: 8000500361207) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 8000500361207) kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g (EAN VB: 8000500234303) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 8000500234303) kinder Mix Bunte Mischung 132g (EAN VB: 4008400313221) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

132g (EAN VB: 4008400313221) kinder Mix Körbchen 86g (EAN VB: 8000500350911) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

86g (EAN VB: 8000500350911) kinder Mix Tüt e 193g (EAN VB: 8000500371466) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

e 193g (EAN VB: 8000500371466) kinder Happy M oments 162g (EAN VB: 8000500284391) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

oments 162g (EAN VB: 8000500284391) kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g (EAN VB: 8000500284391) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

– Grüße Edition 162g (EAN VB: 8000500284391) kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g (EAN VB: 8000500269008) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 8000500269008) kinder Mini Eggs Mix 250g (EAN VB: 8000500295168) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

250g (EAN VB: 8000500295168) kinder Maxi Mix Plüsch 133g (EAN VB: 4008400271323) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

133g (EAN VB: 4008400271323) kinder Überraschung 4er Pack (4x20g) (EAN VB: 4008400240527) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

(4x20g) (EAN VB: 4008400240527) kinder Überraschung Maxi Classic Ei Weihnachten 100g (EAN VB: 4008400230726) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 4008400230726) kinder Überraschung Maxi Rosa Ei Weihnachten 100g (EAN VB: 4008400231723) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

100g (EAN VB: 4008400231723) kinder Mix Stiefel 219g (EAN VB: 8000500371435) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

219g (EAN VB: 8000500371435) kinder Mix Geschenktüte 193g (EAN VB: 8000500370551) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

193g (EAN VB: 8000500370551) kinder Maxi Mix Plüsch 133g (EAN VB: 4008400270326 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

133g (EAN VB: 4008400270326 kinder Mix Tisch-Adventskalender 127g (EAN VB: 8000500242131) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

127g (EAN VB: 8000500242131) kinder Mix Geschenktüte 194g (EAN VB: 8000500390160) Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

194g (EAN VB: 8000500390160)

Rückruf erst nach fünf Monaten

Bereits am 15. Dezember ist dem Unternehmen ein Salmonellen-Fall in der Fabrik im belgischen Arlon bekannt geworden, wie aus einer Mitteilung von Ferrero France in Luxemburg hervorgeht.

Demnach wurden dort Salmonellen in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt. Die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zurückgehalten worden. Der Filter sei ausgetauscht und Kontrollen der unfertigen und fertigen Produkte seien gesteigert worden, so Ferrero.

Über die Gründe für die monatelange Lücke zwischen Bekanntwerden des Salmonellen-Falls in Arlon und den Rückrufen im April bleibt das italienische Unternehmen im Ungefähren: „Interne Ineffizienzen“ sorgten demnach dafür, „dass es Verzögerungen bei den Rückrufen und beim Informationsaustausch gab“. Deshalb seien die Untersuchungen zu dem Fall nicht so schnell und effizient wie nötig durchgeführt worden, hieß es in der Mitteilung.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen das Unternehmen.