1 Rückruf bei Mercedes (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Rund 529 000 Fahrzeuge hat der Stuttgarter Autobauer Mercedes weltweit zurückgerufen. In Deutschland sind laut KBA vermutlich aber nur 22 Fahrzeuge betroffen.









Mercedes-Benz hat weltweit rund 529 000 Fahrzeuge mit Rechtslenkung zurückgerufen. Ein Sprecher des Autobauers bestätigte am Freitag den in einer Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf. In Deutschland sind laut KBA vermutlich aber nur 22 Fahrzeuge betroffen. Der Rückruf umfasst demnach die Modelle A-Klasse, B-Klasse, CLA, EQA, EQB, GLA und GLB mit Baujahr 2017 bis 2024.