Es sollte seine Abschiedstournee werden. Kürzlich hatte Lukas Mayer sein Karriereende zum Saisonende bekannt gegeben. 1000 Tore hatte er im Trikot der HSG Albstadt geworfen. Und viele Jahre war er einer der Schlüsselspieler.

Bitterer Abschied

In der jüngsten Auswärtspartie bei der SG Köndringen/Teningen hat es ihn nun erwischt. Der 29-jährige Rückraumspieler zog sich eine bittere Handverletzung zu. Eine genauere Untersuchung ergab, dass er sich den Mittelhandknochen gebrochen hat und vermutlich nicht mehr für dei Schwarz-Roten in der Regionalliga auf der Platte stehen wird. Eine kleine Hoffnung bleibt: „Vermutlich werden wir unsere Nummer Sieben bei letzten Heimspiel am 3. Mai noch einmal für einen Kurzeinsatz am Sieben-Meter-Strich erleben“, so der Verein auf Instagram.