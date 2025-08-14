Rückmeldung der Anbieter: Fortschritte bei Mobilfunkversorgung in Friesenheim

Immer wieder haben Bürger Versorgungsprobleme angemahnt, die ihnen vor allem auch das Arbeiten von Zuhause erschwert hätten. Jetzt gab es eine erste positive Rückmeldung der Anbieter.
Versorgungsengpässe gab es vor allem im Ortsteil Schuttern. Dort darf vom im Bereich „Im Älmle“ sowie im Kernort Friesenheim von Erweiterungen des Netzes Mobilfunkanbieter Vodafone ausgegangen werden, dies hat das Unternehmen der Gemeinde mitgeteilt. Die Erweiterungen umfassen eine Aufrüstung auf 5G sowie eine Modernisierung der Kapazitäten zur Verbesserung der Netzqualität.