Rückmeldung der Anbieter: Fortschritte bei Mobilfunkversorgung in Friesenheim

Immer wieder haben Bürger Versorgungsprobleme angemahnt, die ihnen vor allem auch das Arbeiten von Zuhause erschwert hätten. Jetzt gab es eine erste positive Rückmeldung der Anbieter.

Versorgungsengpässe gab es vor allem im Ortsteil Schuttern. Dort darf vom im Bereich „Im Älmle“ sowie im Kernort Friesenheim von Erweiterungen des Netzes Mobilfunkanbieter Vodafone ausgegangen werden, dies hat das Unternehmen der Gemeinde mitgeteilt. Die Erweiterungen umfassen eine Aufrüstung auf 5G sowie eine Modernisierung der Kapazitäten zur Verbesserung der Netzqualität.

„Aber auch die Deutsche Telekom als Netzbetreiber hat reagiert“, so Schubnell. Modernisierungsarbeiten habe es bereits im Gewann „Auf der Mohlburg“ gegeben. Weitere Maßnahmen gliederten sich in Schuttern um den Bahnhof herum sowie in Oberschopfheim im Bereich der Lahrstraße. Für Oberweier befinde sich eine mögliche Erweiterung derzeit noch in der Prüfphase.

Dankbar ist Schubnell, dass die Schreiben der Gemeinde Friesenheim an die Mobilfunkanbieter nun Wirkung gezeigt hätten. Konkrete Modernisierungen und Planungen seien beendet oder seien noch im Gange. „Auch wenn nicht alle Probleme gelöst sind, gehen wir Schritt für Schritt in Richtung einer besseren Mobilfunkversorgung für alle Ortsteile“, betont Schubnell.

Mit dem Hintergrund, dass aktuell über den geplanten Glasfaserausbau in Friesenheim von Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) keine Angaben vorliegen, sei die Verbesserung über die Mobilfunkanbieter nicht hoch genug zu bewerten. Tatsächlich sollte der Glasfaserausbau bereits Anfang des Jahres begonnen haben. Für Friesenheim hat Bürgermeister Erik Weide im April 2025 die Verzögerung um ein Jahr verkündet. Frühester Beginn wäre demnach im Jahr 2026. Bürger kommen immer wieder die Sitzungen der Ortschaftsräte reihum und haken nach. Die Geduld der Menschen in Friesenheim ist weiterhin gefordert.

In der Gemeinde gibt es rund 4850 Wohneinheiten, was knapp 1600 Haushalten entspricht. In Schuttern warten 544 Haushalte auf den Ausbau von Glasfaser über die UGG. Das Unternehmen verspricht eine nahezu 100-prozentige Abdeckung mit Glasfaser.

Glasfaserausbau seit 2023 großes Thema in Friesenheim

Der Ausbau, so das Versprechen von UGG-Geschäftsführer Ralf Stratmann, sei nicht an eine Mindestabschlussquote geknüpft. Das vorherige Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ hat eine Mindestabschlussquote von 33 Prozent vorausgesetzt. Ohne Angaben von Gründen hat sich das Unternehmen letztlich aus dem Ausbau zurückgezogen. Kooperationspartner war bei der Deutschen Glasfaser Vodafone. Gespräche mit der Deutschen Telekom sind 2024 bei Bürgermeister Weide damals nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. Sie hat abgesagt.

In Friesenheim sollen gut 3400 Gebäude über die UGG eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. Dabei soll das Glasfaserkabel bis an jede Grundstücksgrenze gelegt werden, ganz egal ob ein Vertragsabschluss mit den künftigen Netzbetreibern O2 oder Stiegeler abgeschlossen wird. Auch die 544 Haushalte in Schuttern sollen über die UGG ausgebaut werden. Die Termine stehen noch aus.

Bis 2027 sollten voraussichtlich alle Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Dieser Termin dürfte nach einer Verschiebung des Ausbautermins um ein Jahr ebenfalls um ein weiteres Jahr nach hinten rücken.

In Friesenheim hat der Glasfaserausbau bereits mit der Breitband Ortenau gut funktioniert. Seit Juli 2024 ist das Gewerbegebiet in Friesenheim sowie die Schulen an das Glasfasernetz über den Netzbetreiber Vodafone angeschlossen.

Die UGG

Die UGG ist ein Zusammenschluss von Allianz und der Telefonica Group in Spanien, die bereits 40 Millionen Haushalte mit Glasfaser angeschlossen hat, so Geschäftsführer Ralf Stratmann. Er hatte das Unternehmen im Mai 2024 im Gemeinderat vorgestellt.