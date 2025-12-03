Rücklagen schwinden: Im Schwanauer Haushalt klafft ein 2,4 -Millionen-Loch

Schwanau steuert 2026 auf ein Millionen-Defizit zu. Bürgermeister Gutmann warnt, dass ohne Einsparungen die Gemeinde finanzielle Handlungsfähigkeit verlieren könnte.
Die Rücklagen schwinden und der Spielraum schrumpft von Jahr zu Jahr: Die Haushaltslage der Gemeinde Schwanau ist angespannt. Für das Jahr 2026 eröffnet sich eine Lücke von rund 2,4 Millionen Euro, die die Gemeinde dazu zwingt, einen Sparkurs zu fahren – so wird ab 2026 beispielsweise der Bürgerbus eingestellt (wir berichteten) und auch weitere Zuschüsse wird es seitens der Gemeinde für die Bürger vorerst nicht mehr geben können.