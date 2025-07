Rückläufige Kundenfrequenz: Sparkasse Zollernalb schließt vier weitere Geschäftsstellen

1 Die Sparkasse Zollernalb schließt neben den Geschäftsstellen in Weilstetten und Jungingen vier weitere im Zollernalbkreis. Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.co Die Sparkasse Zollernalb schließt zum Jahresende neben den Geschäftsstellen in Jungingen und Weilstetten vier weitere im Zollernalbkreis.







Link kopiert



Nachdem unsere Redaktion jüngst vermeldet hatte, dass die Sparkasse Zollernalb ihre Geschäftsstellen im Balinger Stadtteil Weilstetten sowie in Jungingen zum Jahresende schließt, bestätigt Pressesprecher Wolfgang Stahl unserer Redaktion auch die Schließung der Filialen im Albstädter Stadtteil Pfeffingen, im Burladinger Stadtteil Melchingen, in Nusplingen sowie in Straßberg.