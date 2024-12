Die Firma Bizerba in Balingen ist laut einer Pressemitteilung der IG Metall wieder tarifgebunden und zurück im Arbeitgeberverband Südwestmetall. Der Waagenhersteller mit Sitz in Balingen hatte Mitte November bekannt gegeben, aus dem Arbeitgeberverband Südwestmetall auszutreten.

Nicole Platzdasch, Geschäftsführerin und Verhandlungsführerin der zuständigen IG Metall Albstadt, wird in der Mitteilung so zitiert: „Der Druck hat gewirkt und der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen hat sich gelohnt. Die Tarifbindung bringt den Beschäftigten Sicherheit, klare tarifliche Ansprüche und Einkommenssteigerungen zurück. Es ist aber klar, dass das Ergebnis für die Sicherung der Arbeitsplätze teils schmerzhafte Verzichte für die Beschäftigten bedeutet. Wir bedanken uns bei den Mitgliedern für ihren Einsatz und die breite Zustimmung zum Ergebnis.“

Sämtliche IG Metall-Tarifverträge bei Bizerba wieder in Kraft

Das Tarifergebnis sehe unter anderem vor, dass Bizerba wieder in den Arbeitgeberverband Südwestmetall zurückkehrt, heißt es. Dadurch treten laut Mitteilung sämtliche IG Metall-Tarifverträge bei Bizerba wieder in Kraft, bei allen tariflichen Neuregelungen gebe es einen Mechanismus zur Anbindung an die Fläche und das Entgelt der Beschäftigten steige entsprechend des Tarifergebnisses der M+E-Industrie.

„Im Gegenzug wurde ein Ergänzungstarifvertrag für das Unternehmen vereinbart, welcher in schwierigen Zeiten das Unternehmen und seine Beschäftigte absichert“, steht in der Mitteilung der IG Metall.

Es gilt demnach eine Beschäftigungssicherung bis März 2027, für die die Beschäftigten Einschnitte hinnehmen müssen: Während der Laufzeit verzichten sie auf Teile ihrer Sonderzahlung und die Entgelterhöhungen werden mit dreimonatiger Verzögerung ausbezahlt.

Südwestmetall bestätigt uns die Rückkehr

Sie profitieren dafür finanziell bei einer positiven Entwicklung von Bizerba. Barbara Resch, Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg: „Tarifverträge bedeuten Sicherheit für die Beschäftigten. Deshalb freut es mich, dass bei Bizerba diese wieder gelten. Denn eine gerechte Arbeitswelt mit klaren tariflichen Rechten für alle gibt es nur mit Tarifverträgen.“

Laut Resch verdienen Beschäftigte in nicht tarifgebundenen Betrieben bei gleicher Qualifikation rund 20 Prozent weniger; sie arbeiten im Schnitt vier Stunden länger in der Woche und haben sechs Tage weniger Urlaub als ihre Kollegen mit Tarifvertrag.

Resch bekräftigt in der Mitteilung, dass es für Tarifbindung auch die Unterstützung der Politik brauche: „Damit Beschäftigte von Tarifverträgen profitieren, muss die Politik die Tarifbindung mit konkreten Maßnahmen fördern.“

Michael Schwarz,Geschäftsführer Kommunikation bei Südwestmetall, bestätigt unserer Redaktion am Mittwochabend den Wiedereintritt Bizerbas bei Südwestmetall. „Wir sind froh, dass die Entscheidung so gefallen ist“, sagt Schwarz. Weiter will sich der Arbeitgeberverband am Abend nicht äußern.