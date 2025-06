Der SC Freiburg bastelt weiter am Kader für die neue Saison: Mit Philipp Treu kommt ein ehemaliger SC-Jugendspieler zurück in den Breisgau.

Der Bundesligist SC Freiburg hat am Montag einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Philipp Treu (24) kommt vom FC St. Pauli zurück zum SC Freiburg, bei dem erst mit 16 Jahren in die Fußballschule kam.

Mit der U19 des Sport-Clubs gewann er 2018 den DFB-Juniorenpokal, ehe er ein Jahr später in die U23 aufrückte und dort 62 Pflichtspiele absolvierte.

Lesen Sie auch

2023 wechselte der gebürtige Heidelberger zum FC St. Pauli, mit dem ihm der Aufstieg in die Bundesliga gelang. In der abgelaufenen Spielzeit kam Treu in 35 Pflichtspielen für St. Pauli zum Einsatz.

Lob vom Sportdirektor

„Philipp hat eine tolle Entwicklung genommen und wir freuen uns total über seine Rückkehr zum SC“, wird Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Mitteilung zitiert. „Philipp verteidigt konsequent und kann zugleich Torgefahr initiieren. Er bringt eine gute Mischung aus Ausdauer und Anzahl der Sprints auf den Platz. Über seinen Charakter und seine Einstellung braucht man kein Wort verlieren. Es ist bestimmt von Vorteil, dass er viele handelnde Personen und Abläufe bei uns kennt.“

Vorfreude auf die Europa League

Treu selbst sagt: „Ich glaube, ich habe mich auf St. Pauli sehr gut weiterentwickeln können und mein erstes Bundesligajahr auf einem guten Level gespielt, jetzt möchte ich mit Freiburg auf die nächste Ebene gehen. Ich kenne hier viele, mit denen ich in der Fußballschule schon gearbeitet habe und weiß, wie hier Fußball gespielt wird. Jetzt freue ich mich riesig auf die Bundesligasaison und die Spiele in der Europa League – die konnte ich in Freiburg bisher nur als Fan aufsaugen.“

Rekordverkauf für St. Pauli

Die Ablösesumme für Treu liegt Berichten zufolge bei gut fünf Millionen Euro, was ihn zum Rekordverkauf des Kiezkicker macht. Der Rückkehrer kann auf der linken und rechten Außenbahn spielen und darf sich beim SC Freiburg durchaus Hoffnungen auf viel Spielzeit machen.

Durch seine Verpflichtung wird ein Abgang des französischen U21-Nationalspielers Kiliann Sildillia wahrscheinlicher. Offiziell bekannt ist das allerdings noch nicht.