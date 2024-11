Wegen Rückkehr zu G9: Lahrer Gymnasium braucht mehr Räume – Stadt hat kein Geld

1 Ein Großteil der Lahrer Schüler wird sein Abi aller Wahrscheinlichkeit nach künftig wieder erst nach neun Jahren Abitur ablegen. Doch den Schulleitungen stellen sich noch viele Fragen – vor allem am Max-Planck-Gymnasium. Foto: Lienhard

Zwar ist es noch nicht offiziell, aber die Schulen im Land rechnen fest mit der Rückkehr von G9 ab dem kommenden Schuljahr. Die allgemeinbildenden Lahrer Gymnasien sehen dadurch Herausforderungen.









Für die Gymnasien im Land bahnt sich ein folgenreicher Wandel an. Statt wie bisher das Abi in acht Schuljahren zu erlangen, soll G9 wieder Standard werden. Noch befindet sich der Gesetzesentwurf zur Schulreform in der Anhörungsphase, das Gesetz soll Anfang kommenden Jahres verabschiedet werden. Wir haben beim Max-Planck-, dem Scheffel- und dem Clara-Schumann-Gymnasium nachgefragt, wie sie sich auf die Veränderungen einstellen.