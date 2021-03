1 Wird künftig wieder das Trikot des VfL Nagold tragen: Marsel Cicak. Foto: VfL Nagold

Nach einem dreijährigen Gastspiel beim TSV Haiterbach kommt Stürmer Marsel Cicak wieder zurück zum VfL Nagold.

Auch wenn weiter ungewiss ist, wann und ob die Fußball-Saison aufgrund der Corona-Pandemie weitergehen kann, laufen bei Landesligist VfL Nagold die Planungen für die kommende Spielzeit. In den vergangenen Wochen gaben die Trainer und ein Großteil der Mannschaft ihre Zusage für die nächste Saison, unabhängig davon, ob der VfL ab Herbst in der Landesliga oder der Verbandsliga spielen wird.

Nun konnten die Verantwortlichen auch den ersten Neuzugang für die Runde 2021/2022 präsentieren. Nach einem dreijährigen Gastspiel beim TSV Haiterbach kommt Stürmer Marsel Cicak wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der 24-jährige Cicak spielte schon in der Jugend und in seinen ersten Jahre bei den Aktiven für den VfL, bevor er im Sommer 2018 nach Haiterbach in die Bezirksligamannschaft wechselte.

Sechs Tore in 25 Spielen

Für den TSV stand Cicak in der vergangenen und aktuellen Spielzeit in 25 Spielen auf dem Platz und erzielte sechs Tore.

Raphael Schaschko aus der sportlichen Leitung des VfL ist überzeugt: "Mit Marsel bekommen wir einen uns bestens Bekannten wieder zurück. Marsel ist ein bulliger Stürmer, der sich im Sechzehner wohlfühlt und der dem Trainerteam weitere Optionen im Spiel bietet." Als typischer Mittelstürmer mit Gardemaß ist Cicak ein Spielertyp, der so bislang im Kader des VfL nicht zu finden ist und stellt für Trainer Armin Redzepagic eine wichtige taktische Alternative dar.

Schaschkos Kollege Marco Quiskamp aus der sportlichen Lesitung ergänzt zudem: "Marsel hat schon in den Gesprächen mit allen Beteiligten den Eindruck vermittelt, nochmal richtig angreifen zu wollen. Das hatte uns imponiert."

Cicak selbst freut sich ebenfalls zurück zum VfL zu kommen. "Nagold ist und bleibt meine Heimat. Ich habe richtig Lust auf die Aufgabe, egal ob Landes- oder Verbandsliga", sagt der 24-jährige Stürmer.