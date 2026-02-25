Rückkehr nach Australian Open: Zverev meistert Auftakthürde in Acapulco souverän

Alexander Zverev steht in Acapulco im Achtelfinale. Der beste deutsche Tennisspieler hat gegen Corentin Moutet kaum Probleme. Er freut sich bei dem Turnier über eine besondere Begleitung.
Acapulco - Tennis-Spitzenspieler Alexander Zverev ist gut drei Wochen nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open der Neuanfang auf der ATP-Tour mit einem souveränen Sieg gelungen. Im mexikanischen Acapulco gewann der 28-Jährige sein Auftaktspiel gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 6:2 und 6:4 und erreichte damit das Achtelfinale. Nach 91 Minuten verwandelte der Weltranglistenvierte seinen zweiten Matchball. In der Runde der letzten 16 trifft der topgesetzte Zverev auf den Serben Miomir Kecmanovic.