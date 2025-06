Rückhalteraum IMO: 29 Tiefbrunnen sollen Meißenheimern Schutz bieten

1 Die Bürger konnten bei der Einwohnerversammlung in der Meißenheimer Festhalle den Vertretern des Regierungspräsidiums Fragen stellen. Foto: Goltz Das Regierungspräsidium Freiburg hat vor mehr als 100 Bürgern den aktuellen Stand zu den Planungen des Polders Ichenheim/Meißenheim/Ottenheim dargelegt.







Die bereitgestellten 100 Stühle in der Meißenheimer Festhalle reichten am Montagabend nicht aus – so groß war das Interesse am aktuellen Stand zu den Polderplanungen Ichenheim/Meißenheim/Ottenheim (IMO). Den Bürgern gegenüber saßen gleich sechs Referenten – vier Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg sowie zwei des Ingenieurbüros „Wald + Corbe“. Harald Klumpp, Eric Schildwächter, Andrea Wetzel und Panajotis Katinakis sind bei der Freiburger Behörde für das Integrierte Rheinprogramm zuständig, Gregor Kühn und Hein die Ingenieure dazu. „Wir bleiben heute so lange hier, bis keine Frage mehr offen ist“, stieg Bürgermeister Schröder in die Infoveranstaltung ein und übergab an die Referenten.