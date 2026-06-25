Rückhaltebecken in Rangendingen: Parkverbot beim Stausee muss her
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Am Rangendinger Stausee ist im Sommer viel los. Foto: Benjamin Roth

Rangendingen plant im Sendelgraben den Bau eines Regenrückhaltebeckens. Dieses soll kein neuer Stausee werden. Autor Alexander Kauffmann findet das gut.

Das neue Wasserrückhaltebecken im Sendelgraben soll kein Stausee werden. Das ist gut so, denn der bestehende Stausee ist schon so gut, dass er zu gut ist. Als Ausflugsziel lockt das Gewässer viele Menschen an, die augenscheinlich aus der Umgebung kommen, viele reisen aber auch eigens von weit her an. Zu sehen sind viele Tübinger, Böblinger und sogar Stuttgarter Kennzeichen an den Autos.​

 

Die meisten Besucher scheinen es aber nicht zu schaffen, der Beschilderung für den Parkplatz zu folgen. Stattdessen parken sie direkt an der Grosselfinger Straße, manchmal bis über das Ortsschild hinaus. Das verschlechtert die Verkehrssicherheit, weil die Straße zu eng wird.

Ort war nie für solchen Ansturm konzipiert

Fährt man in Richtung Grosselfingen, muss man besonders aufpassen, weil man gezwungenermaßen auf den Abbiegestreifen fährt. Autofahrer müssen zudem auf der Hut sein, weil manche Leute, ohne über die Schulter zu blicken, die Türen des längs parkenden Fahrzeugs aufreißen.

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Der Stausee ist ein Ort, der nie für einen solchen Ansturm konzipiert war. Vielleicht würde ein Parkverbot entlang umliegender Straßen mit höheren Bußgeldern helfen. Das könnte die Parkströme lenken und gleichzeitig riskante Fahrmanöver vermeiden.

 