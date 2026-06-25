Rückhaltebecken in Rangendingen: Parkverbot beim Stausee muss her

1 Am Rangendinger Stausee ist im Sommer viel los. Foto: Benjamin Roth Rangendingen plant im Sendelgraben den Bau eines Regenrückhaltebeckens. Dieses soll kein neuer Stausee werden. Autor Alexander Kauffmann findet das gut.







Link kopiert



Das neue Wasserrückhaltebecken im Sendelgraben soll kein Stausee werden. Das ist gut so, denn der bestehende Stausee ist schon so gut, dass er zu gut ist. Als Ausflugsziel lockt das Gewässer viele Menschen an, die augenscheinlich aus der Umgebung kommen, viele reisen aber auch eigens von weit her an. Zu sehen sind viele Tübinger, Böblinger und sogar Stuttgarter Kennzeichen an den Autos.​