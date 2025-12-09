Rückgabe menschlicher Überreste: Uni Freiburg arbeitet koloniale Vergangenheit auf

Die Uni Freiburg arbeitet ihre Kolonialismusgeschichte auf. Christoph Balzar forscht nach der Herkunft von menschlichen Überresten, die sich im Besitz der Uni befinden.
Der Anatomieprofessor der Universität Freiburg Alexander Ecker sowie seine Nachfolger sammelten im 19. Jahrhundert rund 1600 menschliche Schädel, etwa 600 davon aus kolonialer Herkunft. Seit September forscht der Kulturwissenschaftler Christoph Balzar an der Uni Freiburg nach der Herkunft dieser Schädel und menschlichen Überreste („Human Remains“), die sich im besitz der Uni befinden. „Sie stehen in einem sehr problematischen Kontext kolonialer Gewalt und wurden ohne Zustimmung der Betroffenen geholt. Aus heutiger Sicht wäre so ein Vorgehen unvorstellbar“, sagt Balzar.