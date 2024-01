Rückblick zum Jubiläum: Der Lahrer Nabu ist seit 50 Jahren „Anwalt der Natur“

1 Vorsitzender Udo Baum (links) und sein Stellvertreter Wolfgang Bahr, hier vor dem Naturschutzstützpunkt am Hohbergsee, sind die Gesichter der Lahrer Nabu-Gruppe. Diese wird 2024 50 Jahre alt Foto: Köhler

Die Lahrer Nabu-Gruppe feiert Jubiläum: Seit 1974 sind die Mitglieder stets für die Umwelt im Einsatz. Im Gespräch mit unserer Redaktion blicken die Vorsitzenden auf Erreichtes zurück – und auf Herausforderungen voraus.









Als Udo Baum am 31. Januar 1974 mit rund 30 Gleichgesinnten die Ortsgruppe Lahr des Deutschen Bunds für Vogelschutz (DBV) gründete, hätte er „nie gedacht“, dass daraus einmal die Lahrer Nabu-Gruppe mit 1800 Mitgliedern werden würde. „Wir haben damals Neuland betreten“, erinnert sich der 81-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion im Naturschutzstützpunkt am Hohbergsee an die Anfänge.