Rückblick vom 9. April Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

War es Brandstiftung oder nicht? Warum genau es 2015 im Bad Wildbader Berufsförderungswerk gebrannt hatte, lässt sich nicht sagen. Das ist auch der Grund, warum der 57-jährige Angeklagte freigesprochen wurde.

In Horb machen sich Pächter und Verpächter eines Cafés schwere Vorwürfe. Sogar von Morddrohungen soll die Rede sein.

Der Wiederaufbau des wegen einer "Mäuseinvasion" geschlossenen Kindergartens Alfred-Haux in Albstadt-Ebingen dauert länger als geplant: Bis 2022 müssen die rund 60 Kinder und zwölf Erzieherinnen im beengten Übergangsquartier bleiben.

Für eine mögliche Jagd auf problematische Wölfen sind in Baden-Württemberg auch weiterhin grundsätzlich nicht die Jäger zuständig. Das geht aus dem Wildtierbericht hervor, den Forstminister Peter Hauk (CDU) am Dienstag im Kabinett in Stuttgart vorstellte.

Der Europa-Park in Rust richtet am Samstag den 13. April zum ersten Mal den Trinationalen Blaulichttag aus. Die Besucher bekommen lebensrettende Maßnahmen vermittelt und können bei Mitmachaktionen in die Arbeit der Rettungskräfte eintauchen.