Rückblick vom 6. Februar Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Nun ist es traurige Gewissheit. Das seit zwei Wochen vermisste Pferd Tarik ist tot – im Neckar ertrunken. In einem Wehr in Deizisau wurde es am Dienstag entdeckt.

Am Montag starteten die Felssicherungsarbeiten an der Hans-Sachs-Kurve in Schramberg. Voraussichtlich bis Ende März soll an dem Felsen zwischen B 462 und der höher gelegenen Adolf-Kolping-Straße der Fels gesichert werden.