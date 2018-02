Rückblick vom 5. Februar Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen einen Tabakladen in Villingen überfallen. Der Mann konnte mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchten.

Narren sind am Wochenende in der Region voll auf ihre Kosten gekommen. In Hardt, Nordstetten und vielen weiteren Orten wurde die Fasnet gefeiert.

Der Kader für den 1. All Star Cup am 17. Februar in Bratislava ist bekannt: Für die Auswahl der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht der Schwenninger Wild Wings Dustin Strahlmeier an den Start.