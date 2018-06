Rückblick vom 4. Juni Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Zwei tödliche Unfälle haben am Wochenende Villingen-Schwenningen erschüttert. Etwa 300 Meter von der Unfallstelle eines 18-Jährigen entfernt, verunglückte ein weiterer Motorradfahrer ebenfalls tödlich.

Ein 91-Jähriger ist bei einem Brand in einem Doppelhaus in Horb ums Leben gekommen. Eine Familie, die in der anderen Hälfte des Gebäudes wohnte, konnte sich in Sicherheit bringen.

Wegen des Ausbaus der K 4779 ist die Freudenstädter Straße zwischen der B 28 und Rexingen seit Montag voll gesperrt. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember 2018.